Thế giới Di động dự kiến phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu ESOP

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MCK: MWG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa cho người lao động (ESOP).

Theo đó, Thế giới Di Động dự kiến phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 0,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Đối tượng phát hành là cán bộ lãnh đạo và các bộ quản lý chủ chốt đang ký hợp đồng lao động chính thức với công ty, công ty con đáp ứng đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình ESOP 2025 được chia thành 4 nhóm.

Cụ thể, nhóm 1 là Tổng Giám đốc; nhóm 2 gồm Giám đốc bán hàng toàn quốc và Giám đốc phát triển kinh doanh; nhóm 3 gồm Giám đốc ngành hàng, Giám đốc chức năng của các chuỗi, Giám đốc khối phục vụ và Giám đốc bán hàng cấp vùng; nhóm 4 là Trưởng phòng khối phục vụ.

Mục đích phát hành nhằm ghi nhận sự nỗ lực của các lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt trong việc hoàn thành các mục tiêu chung và những đóng góp tích cực cho sự phát triển dài hạn của công ty/công ty con.

Đồng thời, thiết lập cơ chế gắn kết chặt chẽ lợi ích của người lao động với lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của công ty; giúp công ty duy trì được đội ngũ nhân sự giỏi, có đạo đức kinh doanh, cam kết gắn bó lâu dài để đảm bảo tính kế thừa và ổn định trong bộ máy điều hành trước những biến động của thị trường lao động.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Thế giới Di Động dự kiến thu về hơn 73,4 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Sau 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành ESOP, người lao động được tự do chuyển nhượng 50% số cổ phiếu đã mua; 50% còn lại được tự do chuyển nhượng sau năm thứ hai.

Thời gian dự kiến phát hành trong quý II và quý III năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo bằng văn bản về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Thế giới Di Động cũng công bố danh sách 66 người lao động dự kiến được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, ông Vũ Đăng Linh- Tổng Giám đốc được mua 275.409 cổ phiếu, bà Lê Thị Thu Trang dự mua 115.750 cổ phiếu, ông Đoàn Văn Hiểu Em- Tổng Giám đốc của Điện Máy Xanh dự mua 721.899 cổ phiếu.