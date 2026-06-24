Vinpearl (VPL) vừa hút thành công 255 triệu USD từ các quỹ đầu tư quốc tế

Theo đó, khoản đầu tư được thực hiện thông qua hình thức cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi (CDPS) do Vinpearl phát hành, với Jefferies đảm nhận vai trò tư vấn tài chính độc quyền.

Theo đại diện SeaTown Holdings, ngành du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam đang sở hữu dư địa tăng trưởng dài hạn nhờ sự mở rộng của nhu cầu trong nước cũng như lượng khách quốc tế ngày càng gia tăng.

Với nhiều năm đầu tư tại Việt Nam, SeaTown đánh giá Vinpearl là đối tác có tiềm năng nổi bật trong lĩnh vực du lịch - giải trí và sẵn sàng đồng hành trong giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp.

Trong khi đó, đại diện VOI cho biết Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực với tiềm năng tăng trưởng dài hạn lớn. Sau nhiều năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, quỹ này đang mở rộng danh mục sang các lĩnh vực giàu tiềm năng, trong đó Vinpearl được xem là một khoản đầu tư tiêu biểu.

Theo VOI, với vị thế là một trong những nền tảng du lịch và nghỉ dưỡng hàng đầu cả nước, Vinpearl đang hưởng lợi từ xu hướng gia tăng tiêu dùng nội địa, lượng khách quốc tế phục hồi mạnh mẽ cũng như sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Đại diện Vinpearl cho biết việc SeaTown, OIA và VOI trở thành đối tác chiến lược không chỉ mang lại nguồn lực tài chính phục vụ kế hoạch phát triển dài hạn mà còn là sự ghi nhận của các tổ chức đầu tư quốc tế đối với năng lực vận hành, tầm nhìn chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.

Vinpearl kỳ vọng sự đồng hành của các nhà đầu tư toàn cầu sẽ giúp doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thành lập năm 2009 và có trụ sở tại Singapore, SeaTown là một trong những công ty quản lý đầu tư thay thế hàng đầu châu Á, hoạt động trên cả thị trường vốn tư nhân và vốn đại chúng. SeaTown là thành viên của Seviora Holdings – nền tảng quản lý tài sản thuộc Temasek.

Trong khi đó, OIA là quỹ đầu tư quốc gia của Vương quốc Oman với danh mục tài sản đa dạng trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, OIA đầu tư thông qua VOI – nền tảng đầu tư và quản lý tài sản chuyên trách, đóng vai trò cầu nối dòng vốn giữa Oman, khu vực Vùng Vịnh và Việt Nam.

Được thành lập từ năm 2003, Vinpearl hiện là thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và trải nghiệm hàng đầu Việt Nam. Sau hơn hai thập kỷ phát triển, doanh nghiệp đang vận hành 60 cơ sở tại 20 tỉnh, thành phố.

Hệ sinh thái của Vinpearl bao gồm hơn 17.500 phòng khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao, 16 công viên chủ đề VinWonders, 6 sân golf, 3 trung tâm hội nghị và nhà hát VinPalace tiêu chuẩn quốc tế, cùng hai công viên bảo tồn động vật bán hoang dã, một học viện ngựa và nhiều sản phẩm giải trí đặc sắc.

Đặc biệt, các show diễn thực cảnh quy mô lớn tại Nha Trang và Phú Quốc đã trở thành điểm nhấn thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới.

Với hệ sinh thái dịch vụ toàn diện cùng chiến lược không ngừng đổi mới, Vinpearl đang ở vị thế thuận lợi để đón đầu các cơ hội tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực và trên thị trường quốc tế.

Sau chuỗi tăng điểm, cổ phiếu VPL giảm nhẹ trong phiên 23/6.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 23/6, giá cổ phiếu VPL ở mức 90.500 đồng/cổ phiếu, giảm 1,52% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 722,9 nghìn đơn vị.

Hiện, vốn hóa thị trường của Vinpearl ở mức 162.293 tỷ đồng.