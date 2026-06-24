Đại gia đào vàng lớn nhất Việt Nam sắp trả cổ tức tỷ lệ 90,5%

Sau quý kinh doanh kỷ lục nhờ giá vàng, bạc, đồng và nhiều loại khoáng sản tăng mạnh, Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (Vimico, mã KSV) tiếp tục gây chú ý với kế hoạch trả cổ tức lớn cho cổ đông.

Theo nghị quyết HĐQT, KSV chốt ngày đăng ký cuối cùng là 15/7/2026 để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền và bằng cổ phiếu.

Với cổ tức bằng tiền, doanh nghiệp sẽ chi trả theo tỷ lệ 40,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 4.050 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 5/8/2026.

Bên cạnh đó, KSV cũng sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 100 triệu đơn vị.

Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 của KSV lên tới 90,5%, gồm 40,5% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu. Với khoảng 200 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 810 tỷ đồng cho đợt cổ tức tiền mặt.

Đợt chia cổ tức lớn diễn ra trong bối cảnh KSV vừa ghi nhận quý kinh doanh cao nhất từ trước tới nay. Quý 1/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 5.233 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 897 tỷ đồng, gấp gần 2,9 lần cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ giá bán bình quân các sản phẩm chủ lực như đồng tấm, vàng, bạc, tinh quặng manhetit và kẽm thỏi đều tăng so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KSV đang giao dịch quanh vùng 156.000 đồng/cp, thuộc nhóm cổ phiếu có thị giá cao trên sàn HNX.

KSV là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản và kim loại màu, được biết đến là đơn vị dẫn đầu cả nước về khai thác, chế biến đồng với quyền khai thác tại mỏ đồng Sin Quyền. Doanh nghiệp này cũng sở hữu mỏ đất hiếm Đông Pao tại Lai Châu, mỏ có trữ lượng lớn nhất cả nước.