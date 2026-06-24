Tỷ phú Phạm Nhật Vượng không còn là Tổng giám đốc của VinFast

Ngày 22/6, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast) đã ban hành Nghị quyết thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc của VinFast.

Theo đó, VinFast thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Nhật Vượng khỏi vị trí Tổng giám đốc của Công ty từ ngày 22/6/2026 và bổ nhiệm ông Trịnh Văn Ngân làm Tổng giám đốc của Công ty từ ngày 22/6/2026.﻿

Ông Phạm Nhật Vượng vẫn tiếp tục là Tổng giám đốc VinFast toàn cầu.

Trước đó, n﻿gày 16/6/2026, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

Theo nội dung công bố, ngày 16/6, Đại hội đồng cổ đông của VinFast đã ban hành Nghị quyết thông qua phương án tách công ty, theo đó, VinFast chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, cổ phần, của các cổ đông hiện hữu để thành lập một công ty mới trên cơ sở tách doanh nghiệp mà không chấm dứt sự tồn tại của VinFast.

Công ty mới được thành lập trên cơ sở tách VinFast có tên là Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính đặt tại Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Vốn điều lệ của công ty được tách là gần 5.184 tỷ đồng.

Đối với VinFast, vốn điều lệ của công ty sau khi tách là 85.609 tỷ đồng.