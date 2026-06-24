Bộ Công thương đề nghị tính toán nhu cầu điện cho Data Center, trạm sạc xe điện

Chiều 23-6, thông tin từ Bộ Công thương cho biết, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan, về công tác bảo đảm cung ứng điện và triển khai các nhiệm vụ của ngành điện trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá và đề xuất các dự án nguồn điện, lưới điện có tính khả thi cao nhằm phục vụ quá trình triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách và xây dựng kế hoạch tổng thể bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, Bộ Công thương cũng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị cập nhật số liệu phục vụ rà soát Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, trong đó bổ sung nhu cầu điện cho trung tâm dữ liệu (Data Center), trạm sạc xe điện, Metro, đường sắt tốc độ cao và các mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng.

Theo đó, Bộ Công thương đề nghị các địa phương rà soát khả năng phát triển các dự án nguồn điện, lưới điện có tính khả thi cao để xem xét bổ sung vào quy hoạch.

Cùng với cập nhật danh mục các dự án nguồn điện và lưới điện cần điều chỉnh, bổ sung, Bộ Công thương cũng đề nghị các địa phương cung cấp số liệu về tiềm năng điện gió, sản lượng điện gió theo tháng, hiện trạng và kế hoạch phát triển điện mặt trời mái nhà.

Đồng thời, rà soát nhu cầu đầu tư các công trình truyền tải 500kV, 220kV xây mới, cải tạo hoặc nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu điện trong giai đoạn tới.

Theo Bộ Công thương, các địa phương cần thống kê danh mục các dự án điện đã được phê duyệt, nhưng chưa có nhà đầu tư quan tâm hoặc chưa nhận được hồ sơ đề xuất đầu tư. Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp và gửi số liệu về bộ trước 17 giờ ngày 30-6-2026.