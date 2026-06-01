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Công ty hàng không sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 100%, hé mở khả năng tham gia dự án sân bay Gia Bình

| | Doanh nghiệp

Công ty hàng không sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 100%, hé mở khả năng tham gia dự án sân bay Gia Bình

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài dự kiến nâng tỷ lệ cổ tức tiền mặt lên 100% và nghiên cứu cơ hội tham gia các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Ngày 24/6, CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (HoSE: NCT) công bố tài liệu bổ sung phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Theo kế hoạch trình cổ đông, NCT sẽ chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 80% cho năm 2025 và nâng lên 100% đối với năm 2026. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong bối cảnh doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số trong năm nay.

Năm 2026, NCT đặt mục tiêu sản lượng hàng hóa đạt 431.000 tấn, tăng 2,2% so với thực hiện năm trước. Doanh thu dự kiến đạt 1.315 tỷ đồng, tăng 4,1%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 427,5 tỷ đồng, tăng 10%.

Công ty hàng không sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 100%, hé mở khả năng tham gia dự án sân bay Gia Bình- Ảnh 1.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, công ty cho biết sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp cùng lĩnh vực tại khu vực Nội Bài, Bắc Ninh và vùng phụ cận. NCT cũng nghiên cứu khả năng tham gia các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - dự án hạ tầng hàng không mới tại miền Bắc được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho doanh nghiệp logistics hàng không.

Đánh giá về triển vọng thị trường, HĐQT NCT cho rằng ngành hàng không và logistics toàn cầu vẫn đối mặt nhiều thách thức khi căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự kéo dài và biến động giá dầu tiếp tục gây áp lực lên chi phí khai thác của các hãng hàng không.

Trong nước, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn tiềm ẩn rủi ro từ căng thẳng thương mại, xu hướng bảo hộ và những gián đoạn trong chuỗi cung ứng. Tuy vậy, doanh nghiệp cho rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn được hỗ trợ bởi các hiệp định thương mại tự do, dòng vốn FDI ổn định và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng vào Việt Nam.

NCT dự báo sản lượng hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiếp tục tăng trưởng, trong đó các mặt hàng chủ lực vẫn là linh kiện điện thoại, điện tử và hàng may mặc.

Để phục vụ hoạt động khai thác, doanh nghiệp dự kiến đầu tư 151,9 tỷ đồng cho trang thiết bị và hạ tầng, gồm xe nâng điện, xe đầu kéo điện, hệ thống Truckdock và công nghệ thông tin. Giá trị giải ngân trong năm dự kiến đạt 73,3 tỷ đồng.

Tuấn Khôi

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