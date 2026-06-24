Đón thêm Airbus A321, Vietravel Airlines tăng tốc kế hoạch mở rộng đội tàu

Tàu bay mới thuộc dòng Airbus A321, mang số hiệu VN-A290 với cấu hình 230 ghế cung ứng, sẽ được đưa vào khai thác ngay trong ngày 24/6. Với việc bổ sung này, Vietravel Airlines nâng tổng số tàu bay thuộc sở hữu lên con số 4, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình gia tăng tỷ lệ sở hữu đội bay và nâng cao năng lực khai thác chủ động của hãng. Đây cũng là một phần trong kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu, với mục tiêu đưa thêm 7 tàu bay vào khai thác trong 6 tháng cuối năm 2026.

Việc phát triển đội bay sở hữu không chỉ giúp Vietravel Airlines làm chủ hoạt động khai thác và dịch vụ, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ về định hướng dài hạn của hãng, luôn đồng hành cùng khách hàng và thị trường. Đây cũng chính là cách Vietravel Airlines khẳng định vị thế của một hãng hàng không tư nhân bản lĩnh, đủ sức đứng vững và vươn xa trong khu vực; đồng thời mang đến cho khách hàng những trải nghiệm bay trọn vẹn: từ tiện nghi, dịch vụ đến cảm xúc.

Việc liên tục bổ sung tàu bay thuộc sở hữu cũng phản ánh những bước đi cụ thể trong chiến lược tăng trưởng mới của hãng dưới sự đồng hành của cổ đông chiến lược T&T Group.

Bên cạnh đó, việc liên tục bổ sung tàu bay thuộc sở hữu cũng phản ánh những bước đi cụ thể trong chiến lược tăng trưởng mới của hãng dưới sự đồng hành của cổ đông chiến lược T&T Group. Trên nền tảng mở rộng đội tàu và mạng đường bay, Vietravel Airlines được kỳ vọng sẽ từng bước gia tăng khả năng kết nối với hệ sinh thái hàng không - logistics - hạ tầng mà Tập đoàn này đang phát triển, tạo thêm dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

Song song, Vietravel Airlines cũng tăng cường tuyển dụng phi công, tiếp viên và nhân sự khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới. Gần nhất, Ngày hội tuyển dụng Đại sứ Cánh Sen Vàng khóa 9 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 15/7 và TP.HCM vào ngày 22/7.

Chia sẻ về định hướng phát triển của hãng, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc Điều hành Vietravel Airlines cho biết: "Việc tiếp nhận thêm tàu bay mới thuộc sở hữu vào thời điểm này là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng của hãng nhằm đón đầu làn sóng du lịch hè. Bên cạnh việc nâng cao năng lực vận tải, Vietravel Airlines đặt mục tiêu tăng tốc đầu tư đồng bộ cả về quy mô đội tàu bay lẫn chất lượng nguồn nhân lực phục vụ khai thác, đảm bảo an toàn tuyệt đối và mang lại hiệu quả khai thác tối ưu nhất".

Ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc T&T Group, Phó Chủ Tịch HĐQT Vietravel Airlines tặng hoa cho tổ bay.

Bên cạnh việc mở rộng năng lực khai thác, Vietravel Airlines cũng đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc ra mắt ứng dụng làm thủ tục trực tuyến trên thiết bị di động, tích hợp xác thực sinh trắc học nhằm giúp hành khách rút ngắn thời gian làm thủ tục tại sân bay, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Hiện Vietravel Airlines đang khai thác mạng bay kết nối các trung tâm kinh tế và du lịch trọng điểm trong nước, đồng thời từng bước mở rộng hiện diện tại các thị trường quốc tế. Bên cạnh đường bay thường lệ kết nối Hà Nội, TP.HCM với Bangkok (Thái Lan), hãng đã triển khai chuỗi chuyến bay charter Hà Nội – Lan Châu (Cam Túc, Trung Quốc) từ ngày 20/6. Dự kiến từ tháng 8/2026, Vietravel Airlines sẽ khai thác đường bay TP.HCM – Thâm Quyến và tiếp tục mở thêm đường bay Hà Nội – Ma Cao trong năm nay.

Trước đó, ngày 15/6, Vietravel Airlines chính thức khai trương đường bay mới kết nối Hà Nội – Buôn Ma Thuột, đồng thời đánh dấu sự trở lại khai thác trên chặng bay Hà Nội – Cam Ranh ngay trong giai đoạn cao điểm hè 2026.

Đồng hành cùng hành khách trong mùa du lịch cao điểm, Vietravel Airlines tung loạt chương trình khuyến mại quy mô lớn trên toàn hệ thống bán như: Ưu đãi khung giờ vàng mở bán dải vé siêu tiết kiệm chỉ từ 8.000 VNĐ trong khung giờ vàng 12:00 – 14:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; ưu đãi cuối tuần giảm trực tiếp 15% giá vé khi hành khách đặt vé vào hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật; ưu đãi đặt vé đường bay Hà Nội – Thâm Quyến với giá chỉ từ 668.000 VNĐ và giảm 50% giá cước hành lý.