Một “ông lớn” bất động sản KCN lên kế hoạch đầu tư hơn 127.000 tỷ đồng, phát triển trên 3.000 ha, trả cổ tức 14%

Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (mã chứng khoán: BCM) vừa công bố tài liệu bổ sung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, trong đó đáng chú ý là kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030 với danh mục đầu tư quy mô lớn.

Theo tài liệu, Becamex dự kiến triển khai các dự án chiến lược giai đoạn 2026-2030 với tổng mức đầu tư khoảng 127.297 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn chủ sở hữu Becamex tham gia là 12.234 tỷ đồng, còn vốn huy động khác là 36.316 tỷ đồng.

Nhóm có quy mô lớn nhất là các dự án khu công nghiệp thế hệ mới đang nghiên cứu đầu tư, với tổng mức đầu tư 44.947 tỷ đồng. Tiếp theo là các khu công nghiệp đã có chủ trương đầu tư với tổng mức 25.325 tỷ đồng, các dự án giao thông trọng điểm 20.576 tỷ đồng, khu công nghệ số tập trung tại phường Bình Dương 16.518 tỷ đồng, nhà ở xã hội 13.066 tỷ đồng và năng lượng tái tạo 6.865 tỷ đồng.

Becamex cho biết trong lĩnh vực khu công nghiệp, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới và các khu công nghiệp phục vụ nhu cầu di dời sản xuất, tái thiết đô thị với quy mô trên 3.000 ha. Đây được xem là động lực tăng trưởng cốt lõi trong dài hạn.

Trong đó, hai dự án được nhắc tới là KCN Bàu Bàng mở rộng giai đoạn 2 quy mô 380 ha và KCN Cây Trường quy mô 700 ha. Doanh nghiệp cho biết doanh thu từ mảng bất động sản khu công nghiệp dự kiến tăng dần từ cuối năm 2026 đến năm 2030, sau khi hai dự án này hoàn thiện thủ tục pháp lý và bắt đầu đưa vào kinh doanh.

Ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, Becamex dự kiến tham gia các dự án trọng điểm như cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Quốc lộ 13, đường Vành đai 4 TP.HCM và đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Tổng mức đầu tư nhóm dự án này được nêu ở mức 65.231 tỷ đồng, trong đó Becamex thực hiện phần xây lắp 34.886 tỷ đồng, Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng 30.345 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhắc đến dự án đường sắt tốc độ cao vận tải hàng hóa kết hợp hành khách Chơn Thành - Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép, chiều dài 153 km, trong định hướng phát triển hạ tầng chiến lược.

Để huy động nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, Becamex cho biết sẽ xây dựng đề án tăng vốn gắn với kế hoạch cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại tập đoàn giai đoạn 2026-2030, sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước theo quy định mới.

Kế hoạch 2026-2030﻿

Về kế hoạch kinh doanh, Becamex đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế bình quân khoảng 10%/năm trong giai đoạn 2026-2030.

Với công ty mẹ, tổng doanh thu dự kiến tăng từ 8.250 tỷ đồng năm 2026 lên 12.070 tỷ đồng năm 2030. Lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng từ 2.290 tỷ đồng lên 3.353 tỷ đồng.

Một nội dung đáng chú ý khác là phương án chi trả cổ tức năm 2025. Becamex trình cổ tức tỷ lệ 14%, chi trả trong năm 2026 bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền.

Với 1,035 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, mức cổ tức này tương đương tổng giá trị 1.449 tỷ đồng; nếu trả bằng tiền, cổ đông sẽ nhận 1.400 đồng/cổ phiếu.

Nếu thực hiện bằng cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến phát hành 144,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ thực hiện quyền 100:14.

Trong kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, Becamex dự kiến tỷ lệ cổ tức 10%, tương ứng 1.179,9 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2025, Becamex ghi nhận tổng doanh thu công ty mẹ 7.495 tỷ đồng, tăng 56% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 2.083 tỷ đồng, tăng 15%.

Trên báo cáo hợp nhất, doanh thu đạt 9.819 tỷ đồng, tăng 33%; lợi nhuận sau thuế đạt 3.525 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2024.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Becamex đạt 52.523 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Nợ phải trả đạt 36.002 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu là 23.916 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm đạt 16.521 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng báo cáo đã phát hành thành công 4.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong năm 2025.