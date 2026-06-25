Giám đốc Thương mại Shopee: Ba xu hướng thúc đẩy tăng trưởng TMĐT

Thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam ngày càng trở thành một phần quen thuộc, gắn liền với đời sống sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người Việt. Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng ấy, các động lực bên trong của thị trường đang có sự thay đổi sâu sắc.

Theo bà Sarah Nguyễn, Giám đốc Thương mại Shopee Việt Nam, thực tế này đặt ra yêu cầu nền tảng phải ưu tiên tái đầu tư vào hệ thống công nghệ, vận hành, nâng cao trải nghiệm người dùng và các giải pháp hỗ trợ nhà bán. Bà Sarah Nguyễn, khẳng định đây là những yếu tố cốt lõi để xây dựng một thị trường phát triển dài hạn, tạo ra giá trị thực cho tất cả các bên trong hệ sinh thái.

Những tín hiệu mới của bức tranh thị trường

Đánh giá về hoạt động của thị trường trong nửa đầu năm, bà Sarah Nguyễn cho biết lượng người mua mới tiếp tục tăng, đặc biệt tại khu vực nông thôn. Tín hiệu này minh chứng rằng TMĐT ngày càng trở thành một phần thiết thực trong nhu cầu mua sắm hằng ngày của người dân.

Song song với việc mở rộng tệp khách hàng, hành vi tiêu dùng trực tuyến cũng ghi nhận những chuyển biến mang tính bước ngoặt. Bà Sarah Nguyễn chỉ ra một điểm đáng chú ý: "Người dùng đang mua sắm thường xuyên hơn, nhu cầu đa dạng hơn và mức chi tiêu trên mỗi đơn hàng cũng cao hơn trước". Phân tích sâu hơn, bà cho rằng tăng trưởng của thị trường hiện nay không chỉ đến từ việc mở rộng số lượng người dùng mà còn từ sự gia tăng trong tần suất và giá trị mua sắm.

Ở góc độ cung ứng, hệ sinh thái tiếp tục chào đón trung bình hơn 10.000 nhà bán mới mỗi tháng, đồng thời khối nhà bán nội địa vẫn duy trì mức tăng trưởng khoảng 30% so với cùng kỳ. Cùng với sự bùng nổ này, động lực cạnh tranh trên TMĐT cũng đang có sự dịch chuyển rõ rệt.

"Nếu trước đây giá cả là yếu tố nổi bật, thì hiện nay chất lượng dịch vụ, khả năng vận hành, nội dung và trải nghiệm khách hàng ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc tạo ra tăng trưởng", lãnh đạo Shopee Việt Nam nhìn nhận.

Với đánh giá này, có thể thấy toàn bộ thị trường đang bước từ giai đoạn tăng nhanh về quy mô sang giai đoạn tăng trưởng dựa nhiều hơn vào chất lượng trải nghiệm và hiệu quả thực thi.

Người tiêu dùng nâng cao kỳ vọng khi mua sắm trực tuyến

Quan sát thực tế từ hoạt động của Shopee, bà Sarah Nguyễn nhận định người dùng chọn sàn TMĐT không chỉ dựa trên yếu tố giá, mà vì sự tiện lợi. Họ kỳ vọng có thể tìm đúng sản phẩm nhanh hơn, nhận hàng sớm hơn và hoàn tất toàn bộ hành trình mua sắm trực tuyến một cách đơn giản, thuận tiện và an toàn hơn.

Một điểm thay đổi lớn khác được bà nhấn mạnh nằm ở cách người dùng khám phá sản phẩm. Theo đó, sự lên ngôi của livestream, video ngắn và nội dung từ nhà sáng tạo đang giúp khách hàng tiếp cận thông tin trực quan hơn, từ đó đưa ra quyết định dễ dàng hơn.

Dự báo về xu hướng tiêu dùng trong thời gian tới, bà Sarah Nguyễn cho rằng kỳ vọng của người tiêu dùng tiếp tục xoay quanh ba yếu tố then chốt gồm: sự tiện lợi với giao nhận nhanh và đáng tin cậy hơn; khả năng đáp ứng nhu cầu ở nhiều ngành hàng hơn; và niềm tin vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Người dùng ngày càng sẵn sàng lựa chọn những thương hiệu uy tín mang lại trải nghiệm tốt và giá trị lâu dài.

Để đáp ứng trục xu hướng trên, đại diện Shopee cho biết nền tảng đang tập trung đầu tư mạnh mẽ vào nhiều khía cạnh của hệ sinh thái. Đơn cử, Shopee tiếp tục đầu tư vào các công nghệ cá nhân hóa và khám phá sản phẩm, bao gồm việc liên tục nâng cấp trang chủ và hệ thống gợi ý sản phẩm nhằm mang đến các đề xuất phù hợp hơn theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, Shopee đang tiếp tục phát triển hệ sinh thái nội dung và mở rộng hợp tác với các nền tảng nội dung, mạng xã hội toàn cầu để người dùng tiếp cận thông tin trực quan nhất.

Một trọng tâm khác được đại diện Shopee chia sẻ là nâng cao giá trị cho người dùng thông qua các chương trình như hỗ trợ phí vận chuyển và ShopeeVIP. Bên cạnh giá cả, các sáng kiến này hướng tới việc mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện và nhiều quyền lợi hơn cho người dùng, từ hoàn tiền, đặc quyền mua sắm đến ưu đãi từ hệ sinh thái đối tác.

Đặc biệt, công nghệ và hạ tầng vẫn là lĩnh vực được chú trọng đầu tư. Bà Sarah Nguyễn khẳng định: "Khi giá tốt dần trở thành một tiêu chuẩn, tốc độ và sự tiện lợi sẽ là yếu tố tạo khác biệt". Do đó, sàn duy trì cam kết phối hợp với các đối tác vận chuyển triển khai dịch vụ giao hỏa tốc 1 giờ, 4 giờ, giao trong ngày, và mở rộng năng lực phục vụ các nhu cầu đặc thù như hàng cồng kềnh hay mua sắm tức thời. Đồng thời, Shopee cũng đang nhân rộng mô hình Shopee Xử Lý (Shopee Fulfilled), trong đó sàn phối hợp cùng đối tác để đảm bảo chất lượng vận hành từ các khâu lưu kho, xử lý đến phân phối đơn hàng, giúp rút ngắn thời gian giao hàng, nâng cao trải nghiệm người mua, đồng thời giảm đáng kể gánh nặng vận hành cho nhà bán.

Nhà bán "chạy bền" với 3 năng lực mới

Cùng với việc thúc đẩy hạ tầng nội tại nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, theo đại diện Shopee việc đầu tư cho các nhà bán hàng trên nền tảng cũng là chìa khóa then chốt để thúc đẩy thị trường phát triển bền vững.

Điều này cũng là mục tiêu mà Shopee hướng đến. Theo bà Sarah Nguyễn, Shopee đang triển khai đồng bộ ba giải pháp chiến lược cốt lõi. Đầu tiên, nền tảng tối ưu hóa khả năng kết nối thông qua các mô hình chuyên biệt như Shopee Home, Shopee Mart, Shopee Outlet, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ vận hành cho nhóm Shop Mall, Shop Yêu Thích và Shop Yêu Thích+. Thứ hai, Shopee tập trung đầu tư vào công nghệ và AI, ứng dụng chatbot cùng các công cụ tự động hóa nhằm tinh gọn quy trình sản xuất nội dung, tiếp thị, livestream và phân tích kinh doanh. Cuối cùng, thông qua chương trình Bán hàng Toàn cầu, sàn TMĐT này cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt mở rộng quy mô xuyên biên giới, tiếp cận hiệu quả thị trường Đông Nam Á.

Từ bệ đỡ trợ lực của nền tảng, nhìn về tương lai gần, bà Sarah đánh giá, cơ hội dành cho người kinh doanh vẫn rất lớn. Tuy nhiên, tăng trưởng hiện nay đang có sự dịch chuyển và đến nhiều hơn từ nhóm nhà bán có sự đầu tư bài bản, tư duy dài hạn. Những nhà bán hàng tăng trưởng tốt nhất thường không chỉ có giá tốt mà còn biết cách xây dựng sản phẩm phù hợp, sở hữu các lợi thế về mẫu mã, thương hiệu, triển khai nội dung, tối ưu tiếp thị và vận hành hiệu quả.

Để thích ứng với xu thế này và duy trì tăng trưởng bền vững, bà Sarah Nguyễn chỉ rõ nhà bán hàng có thể tập trung tự chủ ba năng lực cốt lõi.

Đầu tiên là năng lực hiểu khách hàng sâu hơn bằng dữ liệu để nhận ra hành vi nào dẫn đến chuyển đổi, nhóm khách hàng nào có giá trị dài hạn và đâu là điểm chạm thực sự tạo ra việc mua lại. Kế đến, nhà bán hàng phải xây dựng được niềm tin và sự khác biệt thông qua việc đảm bảo nguồn gốc, chất lượng sản phẩm để truyền tải đúng giá trị trong bối cảnh người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn bao giờ hết. Cuối cùng, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực vận hành hiệu quả, thông qua việc kết nối mạch lạc từ quảng bá, tạo chuyển đổi thực, đến giao nhận và chăm sóc khách hàng trên toàn bộ hành trình mua sắm.

Bà Sarah Nguyễn cho biết, toàn bộ các giải pháp và góc nhìn chiến lược này sẽ được Shopee cùng các đối tác, nhà sáng tạo nội dung thảo luận chuyên sâu thêm tại diễn đàn Shopee Brands And Creators Summit 2026 diễn ra vào ngày 30/06 tới đây. Đây là dịp để các bên định hình động lực tăng trưởng mới cho ngành thương mại điện tử, và là không gian để sàn tri ân các đối tác đã đồng hành cùng hệ sinh thái trong suốt năm qua.