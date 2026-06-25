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Sovico Group thanh toán hơn 1.050 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

| | Doanh nghiệp

Ngày 24/6/2026, Sovico Group đã thanh toán 1.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 52 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu mã SVACH212002.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Tập đoàn Sovico (Sovico Group) đã có công bố về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Cụ thể, ngày 24/6/2026, Sovico Group thanh toán 1.000 tỷ đồng tiền gốc và hơn 52 tỷ đồng tiền lãi lô trái phiếu SVACH212002.

Sovico Group thanh toán hơn 1.050 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu - Ảnh 1.

Nguồn: HNX

Về Sovico Group, doanh nghiệp này được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 19/11/2001, là công ty cổ phần chưa đại chúng, kinh doanh chính trong lĩnh vực hoạt động đầu tư tài chính.

Theo thông tin giới thiệu trên website của công ty, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo đang là Chủ tịch HĐQT của Sovico Group.

Trong một diễn biến khác, tháng 3/2026, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 92,5 triệu đồng đối với Sovico Group do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu được kiêm toán năm 2023, bán niên 2024, năm 2024 và bán niên 2025; Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu SVG07202308 tại ngày đáo hạn.

Ngoài ra, Sovico Group cũng công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu SVGL2023086, SVG07202314, SVG07202315, SVG07202316, SVG07202317, SVG07202309, SVG07202310, SVG07202311, SVG07202312, SVG07202313 tại ngày đáo hạn).


Theo PV

An ninh tiền tệ

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