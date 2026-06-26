Nhà cung ứng cho Nvidia, Google, Meta rót 700 triệu USD xây nhà máy tại Việt Nam

Theo Nikkei Asia, dự án của Zhongji Innolight có quy mô khoảng 30 ha, dự kiến sử dụng tối đa 20.000 lao động. Một số thông tin từ địa phương cho biết nhà máy dự kiến đặt tại KCN Yên Phong II-A. Đây là cơ sở sản xuất đầu tiên của doanh nghiệp Trung Quốc này tại Việt Nam, đồng thời là nhà máy thứ hai của hãng ở Đông Nam Á sau Thái Lan.

Zhongji Innolight hiện niêm yết trên sàn Thâm Quyến, chuyên sản xuất bộ thu phát quang học – linh kiện dùng để kết nối máy chủ và truyền tải dữ liệu tốc độ cao trong các trung tâm dữ liệu. Mảng kinh doanh này tăng trưởng mạnh từ năm 2022 nhờ làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI.

Nhà máy tại Bắc Ninh được kỳ vọng trở thành trung tâm sản xuất lớn nhất của Zhongji Innolight trong khu vực. Theo thông tin từ địa phương, dự án cần khoảng 4.000 m3 nước mỗi ngày và công suất điện khoảng 300 MW khi vận hành.

Để hỗ trợ dự án, Bắc Ninh cam kết rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đầu tư xuống còn 5 ngày, bảo đảm nguồn điện ổn định cho nhà máy, đồng thời mở rộng nguồn cung năng lượng tái tạo.

Các dự án công nghệ cao quy mô lớn tại địa phương cũng có thể được hưởng chính sách ưu đãi thuế theo cơ chế miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo theo quy định.

Bắc Ninh hiện là một trong những cứ điểm sản xuất điện tử lớn tại miền Bắc, với sự hiện diện của Samsung, Amkor, Goertek, Luxshare và khoảng 80 doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn. Địa phương này đã thu hút gần 50 tỷ USD vốn FDI.

Việc Zhongji Innolight chọn Việt Nam diễn ra trong bối cảnh các nhà cung ứng cho Nvidia đẩy mạnh mở rộng công suất tại khu vực. Trước đó, Foxconn – đối tác lớn của Nvidia và là nhà sản xuất máy chủ AI hàng đầu thế giới – cũng định vị Việt Nam là trung tâm sản xuất các hệ thống liên quan đến công nghệ quang học đồng đóng gói thế hệ mới.