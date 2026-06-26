Sau khi Chủ tịch HĐQT bị bắt, HVA lên tiếng về hợp đồng hợp tác với Onuschain, HanaGold, Trustpay

Công ty cổ phần Đầu tư HVA (mã chứng khoán: HVA) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội giải trình về việc kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.



Khoản thanh toán 22 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Trustpay

Theo HVA, khoản thanh toán 22 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Trustpay được thực hiện trên cơ sở Hợp đồng nguyên tắc số 01/2025/HĐNT/HVA-TP ngày 10/12/2025 nhằm triển khai Dự án Volt City.

Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính năm 2025 và thời điểm thực hiện kiểm toán, HVA chưa nhận được bất kỳ thông báo, kết luận hoặc quyết định nào từ cơ quan có thẩm quyền xác định Công ty Trustpay mất khả năng thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc mất khả năng hoàn trả các khoản tiền liên quan.

Việc ông Vương Lê Vĩnh Nhân, Chủ tịch HĐQT HVA là người có liên quan giữa hai doanh nghiệp và hiện đang trong quá trình điều tra là sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ tài chính.

Đến thời điểm hiện tại, HVA vẫn đang thực hiện các thủ tục làm việc với Ban lãnh đạo và các đơn vị liên quan của Trustpay nhằm thu thập hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc sử dụng nguồn vốn, tiến độ triển khai Dự án Volt City cũng như đánh giá khả năng thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Biện pháp khắc phục là tiếp tục làm việc với Trustpay để thu thập hồ sơ, xác nhận công nợ và đánh giá lại khả năng thu hồi khoản tiền theo kết quả rà soát thực tế.

Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh với loạt đối tác

Các hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết nhằm đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ, nền tảng blockchain và các sản phẩm công nghệ số thuộc chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn 2024-2025.

Tại thời điểm kiểm toán, một số hồ sơ, tài liệu phục vụ đánh giá tiến độ triển khai dự án và khả năng thu hồi các khoản đầu tư chưa được tập hợp đầy đủ do ảnh hưởng của việc thay đổi bộ máy quản trị, điều hành và các sự kiện pháp lý phát sinh sau ngày kết thúc niên độ. Hiện nay HĐQT và Ban Điều hành mới đang tiến hành rà soát toàn bộ các hợp đồng, tiến độ thực hiện, tài sản hình thành, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên để đánh giá lại khả năng thu hồi cũng như hiệu quả đầu tư.

HVA thông tin chi tiết về từng đối tác liên quan như sau:

Đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Công nghệ Chuỗi khối Onuschain: Đến thời điểm hiện tại, HVA chưa nhận được bất kỳ văn bản nào từ cơ quan có thẩm quyền kết luận các giao dịch giữa HVA và Onuschain là không hợp pháp hoặc không có khả năng thực hiện. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sự kiện pháp lý ngày 24/03/2026, công ty đang tiến hành rà soát lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu và công nợ liên quan để đánh giá đầy đủ các rủi ro có thể phát sinh.

Đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold: Khoản hợp tác kinh doanh này được thực hiện trên cơ sở các hợp đồng và thỏa thuận đã được các bên ký kết trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh giữa HVA và HanaGold.

Tại thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán, công ty chưa nhận được bất kỳ kết luận chính thức nào từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định HanaGold mất khả năng thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc mất khả năng hoàn trả các khoản tiền liên quan. Tuy nhiên, do các sự kiện pháp lý phát sinh trong năm 2026 liên quan đến một số cá nhân từng giữ vai trò quản lý tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái, đơn vị kiểm toán đã lưu ý về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng thu hồi khoản đầu tư.

Công ty ghi nhận ý kiến của đơn vị kiểm toán và đang tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, chứng từ, tình trạng thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, đồng thời làm việc với các bên liên quan để đánh giá khả năng thu hồi khoản đầu tư cũng như các rủi ro có thể phát sinh.

Đối với các khoản hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Công nghệ VFilms và Công ty Cổ phần Công nghệ Chuỗi khối BTC: Các bên đã thực hiện ký kết các thỏa thuận chấm dứt hợp tác kinh doanh. Theo thỏa thuận, các đối tác có trách nhiệm hoàn trả các khoản vốn hợp tác kinh doanh cho công ty theo các mốc thời gian đã thống nhất.

Tại thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán, công ty đang tiến hành rà soát hồ sơ, đối chiếu công nợ và làm việc với các đối tác để xác nhận tình trạng thực hiện nghĩa vụ hoàn trả. Do quá trình rà soát và xác nhận chưa hoàn tất tại thời điểm kiểm toán nên đơn vị kiểm toán chưa có đầy đủ cơ sở để đánh giá khả năng thu hồi.

Ban lãnh đạo Công ty hiện đang tiếp tục làm việc với các đối tác liên quan để xác định lộ trình thanh toán, tiến độ thực hiện nghĩa vụ hoàn trả vốn và các phương án xử lý phù hợp. Trong trường hợp phát sinh các dấu hiệu ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty hoặc đổi tác không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận, Công ty sẽ xem xét áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi của Công ty và cổ đông.

Để khắc phục, HVA sẽ thành lập tổ công tác rà soát toàn bộ danh mục hợp tác kinh doanh, đánh giá lại từng khoản mục đầu tư và có phương án thu hồi, tái cơ cấu hoặc xử lý theo quy định.

Các giao dịch qua ứng dụng HVA

HVA cho biết các giao dịch EVC phát sinh trong quá trình HVA tham gia vận hành nền tảng công nghệ phục vụ giao dịch EVC theo các hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký kết với đối tác. Tại thời điểm kiểm toán, HVA chưa tập hợp đầy đủ hồ sơ và tài liệu phục vụ việc giải trình toàn bộ luồng giao dịch phát sinh theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán. Ban Điều hành hiện tại đang tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình vận hành, hợp đồng hợp tác, dữ liệu giao dịch và hồ sơ đối soát nhằm làm rõ bản chất kinh tế của các giao dịch cũng như vai trò của công ty trong từng giao dịch phát sinh.

Đối với hoạt động EVC, công ty đã chấm dứt triển khai và hoàn tất việc thanh lý trong năm 2025. Toàn bộ các khoản công nợ liên quan đã được đối soát và xử lý xong theo thỏa thuận giữa các bên. Đến thời điểm hiện tại, hoạt động EVC không còn phát sinh giao dịch, không còn tồn tại công nợ liên quan và không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận cũng như nguồn lực tài chính hiện tại của công ty.

Biện pháp khắc phục là hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chứng từ đối soát và đánh giá lại việc ghi nhận kế toán nếu cần thiết.

Các rủi ro pháp lý ảnh hưởng đến công ty

Liên quan đến sự kiện pháp lý ngày 24/03/2026 được đề cập trong Báo cáo kiểm toán, HVA cho biết tính đến thời điểm hiện tại, công ty chưa nhận được bất kỳ quyết định, văn bản tố tụng nào từ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hoặc bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào liên quan đến vụ án được đề cập.

Do chưa được tiếp cận các quyết định tố tụng và tài liệu liên quan từ cơ quan có thẩm quyền, công ty không có cơ sở để xác định phạm vi, nội dung cụ thể của các vấn đề đang được điều tra cũng như đánh giá chính xác các ảnh hưởng pháp lý có thể phát sinh đối với công ty.

Biện pháp khắc phục là tiếp tục chủ động theo dõi các diễn biến liên quan đến vụ việc được đề cập trong Báo cáo kiểm toán và duy trì việc đánh giá các tác động có thể phát sinh nếu có đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và nghĩa vụ của công ty để kịp thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.