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Công ty của ông Phạm Nhật Vượng muốn làm điện mặt trời nổi trên cọc, nuôi thuỷ sản, doanh thu dự kiến 1,5 tỷ USD

| | Doanh nghiệp

Công ty của ông Phạm Nhật Vượng muốn làm điện mặt trời nổi trên cọc, nuôi thuỷ sản, doanh thu dự kiến 1,5 tỷ USD

Trong giai đoạn 2027-2028, VinEnergo và SunAsia Energy sẽ đưa vào vận hành 3 dự án chủ lực với tổng công suất lắp đặt 420 MWp, bao gồm 181 MWp tại Macabebe (tỉnh Pampanga), 126 MWp tại thành phố Sagay và 115 MWp tại Thành phố Silay (cùng thuộc tỉnh Negros Occidental).

Ngày 26/6/2026, VinEnergo, thành viên hệ sinh thái xanh của Tập đoàn Vingroup, và SunAsia Energy Inc., doanh nghiệp điện mặt trời của Philippines, công bố quan hệ đối tác chiến lược nhằm phát triển chuỗi dự án năng lượng tái tạo ứng dụng mô hình điện mặt trời nổi trên cọc.

Doanh thu dự kiến hơn 1,5 tỷ USD trong suốt vòng đời hoạt động của các dự án.

Trong giai đoạn 2027-2028, VinEnergo và SunAsia Energy sẽ đưa vào vận hành 3 dự án chủ lực với tổng công suất lắp đặt 420 MWp, bao gồm 181 MWp tại Macabebe (tỉnh Pampanga), 126 MWp tại thành phố Sagay và 115 MWp tại Thành phố Silay (cùng thuộc tỉnh Negros Occidental).

Hợp tác sẽ cung cấp nguồn năng lượng tái tạo ổn định cho lưới điện quốc gia, đồng thời đóng góp vào mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải carbon và phát triển kinh tế địa phương của Philippines.

Dự kiến khi đi vào vận hành thương mại, các dự án sẽ cấp điện cho khoảng 278.000 hộ gia đình và giảm thiểu hơn 460 nghìn tấn khí thải carbon mỗi năm, tương đương với việc trồng khoảng 21 triệu cây xanh.

Trong 18 tháng tới, VinEnergo sẽ hợp tác cùng SunAsia Energy trong công tác thiết kế kỹ thuật và triển khai dự án. Quá trình này bao gồm việc tuyển chọn kỹ sư hàng hải và lựa chọn nhà cung cấp công nghệ, nhà thầu để lắp đặt gần 700.000 tấm pin năng lượng mặt trời trên cọc và khoảng 62 km đường dây truyền tải điện mới ở Negros và Pampanga.

Chuỗi dự án ứng dụng công nghệ điện mặt trời nổi trên cọc (Solar on Stilts), trong đó các tấm pin được lắp đặt trên hệ kết cấu cọc phía trên mặt nước, cho phép kết hợp sản xuất điện sạch với nuôi trồng thủy sản.

Trong hợp tác này, ING và SGV & Co. lần lượt là đơn vị tư vấn M&A độc quyền cho VinEnergo và SunAsia.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu trên 1% vốn điều lệ LPBank

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