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HEINEKEN Việt Nam bắt tay ĐH Bách Khoa ĐHQG TPHCM, dùng robot hình người trong nhà máy

| | Doanh nghiệp

HEINEKEN Việt Nam bắt tay ĐH Bách Khoa ĐHQG TPHCM, dùng robot hình người trong nhà máy

HEINEKEN đang đẩy mạnh đầu tư vào hệ sinh thái công nghệ và phát triển nguồn nhân lực số tại Việt Nam.

HEINEKEN Việt Nam và Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TPHCM vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện trong 5 năm, tập trung vào 3 lĩnh vực: Phát triển ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao và trao đổi kiến thức.

Buổi lễ diễn ra tại Nhà máy HEINEKEN Việt Nam - Vũng Tàu. Để khởi động chương trình hợp tác, HEINEKEN Việt Nam và Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TPHCM sẽ triển khai dự án nghiên cứu ứng dụng robot hình người.

Dự án ứng dụng thế mạnh của nhà trường trong lĩnh vực nghiên cứu lập trình, để phát triển các giải pháp đưa robot hình người Unitree G1 thực hiện các tác vụ tại nhà máy bia như bốc xếp thùng hàng, dỡ các kiện hàng nặng từ pallet và gắp nắp lon trên dây chuyền sản xuất.﻿

HEINEKEN đã lựa chọn Việt Nam làm nơi đặt nhiều trung tâm công nghệ cấp khu vực, bao gồm Trung tâm Phát triển Phần mềm Tiger Tribe, Trung tâm Phát triển Nhà máy Kết nối Toàn diện khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Trung tâm Nghiên cứu, Phân tích Dữ liệu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

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