Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp vướng lao lý, ngành điện ứng phó ra sao?

Kiện toàn nhân sự, không để gián đoạn cung ứng điện

Diễn biến mới nhất ghi nhận tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND), đơn vị thành viên của Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2). Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 24/6, Hội đồng quản trị doanh nghiệp này đã bổ sung nội dung trình đại hội xem xét miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Dương Sơn Bá - Tổng Giám đốc Công ty HND, sau khi ông Bá bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá để điều tra về hành vi "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" liên quan đến vụ án làm giả dữ liệu quan trắc môi trường. Ngay sau đó, HĐQT Công ty HND đã giao ông Trần Xuân Trường - Phó Tổng Giám đốc HND, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của tổng giám đốc, đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật nhằm bảo đảm hoạt động điều hành không bị gián đoạn.

Hiện HND quản lý, vận hành Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng gồm hai nhà máy với bốn tổ máy, tổng công suất 1.200 MW, là một trong những nguồn nhiệt điện than chủ lực của hệ thống điện miền Bắc. Dù có biến động nhân sự nhưng theo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, doanh nghiệp vẫn đặt mục tiêu sản xuất khoảng 6,88 tỷ kWh điện, doanh thu 10.620 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 576 tỷ đồng.

Song song với việc kiện toàn bộ máy tại doanh nghiệp, EVNGENCO2 cho biết đang đẩy mạnh các giải pháp khắc phục liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Sau khi vụ việc xảy ra, EVNGENCO2 đã thành lập tổ công tác chuyên trách để trực tiếp đôn đốc dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo EVNGENCO 2, các tổ công tác phải bám sát hiện trường, hỗ trợ người đại diện phần vốn, giám sát tiến độ từng hạng mục, chủ động tháo gỡ khó khăn và bảo đảm hoàn thành các dự án trước ngày 31/12/2026. Việc triển khai các dự án môi trường phải được thực hiện đồng bộ với kế hoạch sửa chữa lớn, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất điện.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh cũng ghi nhận biến động nhân sự khi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Việt Cường - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc cùng hai cán bộ của doanh nghiệp để điều tra hành vi " Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", liên quan đến vụ án can thiệp dữ liệu quan trắc môi trường tự động.

Mới đây, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) Nguyễn Tiến Khoa dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác bảo đảm điện mùa khô tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, trong đó yêu cầu đơn vị duy trì độ khả dụng cao nhất của các tổ máy, tăng cường kỷ luật vận hành, không để xảy ra sự cố chủ quan, bảo đảm đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn cao điểm mùa khô.

Doanh nghiệp khẳng định hoạt động bình thường

Bên cạnh nhóm doanh nghiệp phát điện, thời gian qua nhiều doanh nghiệp tư vấn, xây lắp điện cũng liên tiếp ghi nhận biến động nhân sự cấp cao.

Tại Tập đoàn PC1, doanh nghiệp công bố 7 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt bị khởi tố, trong đó có Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Vũ Ánh Dương, một số thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

Ở nhóm doanh nghiệp tư vấn xây dựng điện, hàng loạt lãnh đạo của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1), Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2), Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3), C ông ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 ( PECC4) bị khởi tố, bắt tạm giam.

Điểm đáng chú ý là ngay sau các biến động nhân sự, các doanh nghiệp đều phát đi thông báo khẳng định hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn được duy trì bình thường.

Tiêu thụ điện liên tục lập kỷ lục trong thời gian gần đây.

PC1 cho biết mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, vận hành các nhà máy điện, triển khai dự án cũng như các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác, tổ chức tín dụng và cổ đông vẫn được thực hiện theo kế hoạch. Doanh nghiệp đồng thời khẳng định bộ máy điều hành đã được phân công, kiện toàn để bảo đảm hoạt động liên tục.

PECC2, PECC3 và PECC4 cũng cho biết công tác quản trị, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị nội bộ. Trong khi đó, PECC1 tiếp tục triển khai các dự án tư vấn nguồn điện và lưới điện trọng điểm, bảo đảm tiến độ theo các hợp đồng đã ký kết.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) mới đây cũng đã kiện toàn bộ máy điều hành trong bối cảnh vụ án đang được điều tra. Theo quyết định, ông Hoàng Xuân Khôi - Phó Tổng Giám đốc EVNNPT, được giao thực hiện nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc EVNNPT; phân công lại nhiệm vụ đối với các phó tổng giám đốc nhằm bảo đảm hoạt động điều hành, quản lý, vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia không bị gián đoạn

Tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 22/6 về công tác đảm bảo cung ứng điện cao điểm năm nay, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết 6 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 171,1 tỷ kWh, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2025; điện thương phẩm đạt khoảng 151,8 tỷ kWh, tăng 9,67%.

Theo ông Tuấn, nắng nóng xuất hiện sớm khiến phụ tải tăng mạnh, nhiều thời điểm đạt mức rất cao. EVN đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) huy động tối đa các nguồn điện, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, đẩy nhanh sửa chữa các tổ máy, nâng cao độ khả dụng của các nguồn phát và tăng cường kiểm tra hệ thống lưới điện nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định.