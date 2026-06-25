Vinhomes muốn huy động 15.000 tỷ đồng trái phiếu sau khi đã phát hành 21.000 tỷ từ đầu năm

CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ.

Theo đó, Vinhomes dự kiến phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và áp dụng lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Mệnh giá dự kiến là 100 triệu đồng/trái phiếu. Kỳ hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành của từng đợt chào bán. Phương thức phát hành là bảo lãnh phát hành trên cơ sở cố gắng tối đa.

Vinhomes cho biết mục đích phát hành nhằm thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp. Tài sản bảo đảm cho trái phiếu là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba.

Trước đó, theo dữ liệu từ HNX, ngày 20/6/2026, Vinhomes đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu mã VHM12607, VHM12608, VHM12609 và VHM12610 với tổng giá trị 6.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn 36-38 tháng, lãi suất 12,5%/năm và nhằm cơ cấu lại nợ.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Vinhomes đã huy động tổng cộng 21.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu. Nếu phát hành hết 15.000 tỷ đồng theo phương án mới, tổng quy mô trái phiếu trong năm 2026 của doanh nghiệp có thể lên tới 36.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2026, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 65.114 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 25.625 tỷ đồng, lần lượt gấp 4 lần và 10 lần so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đặt mục tiêu năm 2026 đạt 285.000 tỷ đồng doanh thu và 60.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.