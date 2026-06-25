Hai quỹ ngoại nào vừa ôm trọn hơn 6.700 tỷ đồng cổ phiếu ưu đãi Vinpearl giá 80.000 đồng/cp?

Theo báo cáo, Vinpearl đã phân phối 84,15 triệu cổ phiếu ưu đãi, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán trong đợt này. Giá bán là 80.000 đồng/cp, qua đó tổng số tiền thu được đạt 6.732 tỷ đồng.

Toàn bộ lượng cổ phiếu trên được phân phối cho 2 nhà đầu tư nước ngoài, gồm SeaTown Private Credit Master Fund III và VIAC (No.1) Limited Partnership.

Trong đó, SeaTown Private Credit Master Fund III mua hơn 50,95 triệu cổ phiếu, tương đương 2,71% vốn Vinpearl sau chào bán. Đây là quỹ tín dụng tư nhân do SeaTown Holdings International quản lý. SeaTown là công ty đầu tư có trụ sở tại Singapore, thuộc Seviora Holdings, nền tảng quản lý tài sản của Temasek.

Nhà đầu tư còn lại là VIAC (No.1) Limited Partnership, mua hơn 33,19 triệu cổ phiếu, tương đương 1,77% vốn sau chào bán. VIAC được biết đến là pháp nhân thuộc Vietnam Oman Investment, quỹ đầu tư gắn với dòng vốn từ Oman vào Việt Nam.

Tổng cộng, hai nhà đầu tư ngoại này nắm 84,15 triệu cổ phiếu ưu đãi Vinpearl, tương đương 4,48% vốn điều lệ sau đợt phát hành.

Sau chào bán, vốn điều lệ Vinpearl tăng từ hơn 17.933 tỷ đồng lên hơn 18.774 tỷ đồng. Tổng số cổ phiếu lưu hành tăng từ hơn 1,793 tỷ cổ phiếu lên hơn 1,877 tỷ cổ phiếu.

Trong đó, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết vẫn là hơn 1,793 tỷ cổ phiếu; số cổ phiếu ưu đãi là 84,15 triệu cổ phiếu.

Đây là cổ phiếu ưu đãi cổ tức, có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông. Theo phương án đã được thông qua trước đó, cổ phiếu ưu đãi được hưởng cổ tức cố định 6%/năm tính trên giá chào bán.

Toàn bộ cổ phiếu ưu đãi chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ một số trường hợp theo quy định pháp luật.

So với phương án ban đầu được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua, Vinpearl dự kiến chào bán tối đa 100 triệu cổ phiếu ưu đãi với giá 80.000 đồng/cp. Như vậy, số lượng thực tế phân phối đạt 84,15 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 84% mức tối đa dự kiến.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VPL đang giao dịch quanh mức 90.000 đồng/cp trong phiên 24/6. So với mức giá này, giá chào bán cổ phiếu ưu đãi 80.000 đồng/cp thấp hơn khoảng 11%.

Tuy nhiên, đây là cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi, chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không phải cổ phiếu phổ thông phát hành đại chúng.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2026 Vinpearl ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.501 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.508 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 90 tỷ đồng của quý I/2025.

Trước đó, Vinpearl cũng phát hành lô trái phiếu VPL12601 trị giá 4.907 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, lãi suất kết hợp 12%.