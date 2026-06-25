Tổ hợp triển lãm công nghiệp tại Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi sản xuất

Năm nay HanoiPlas, HanoiPrintPack được mở rộng sang địa điểm tổ chức mới tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) kết hợp với Intelligent Asia Hanoi không chỉ nâng cao trải nghiệm tham quan mà còn tạo thêm không gian cho các hoạt động kết nối giao thương, chuyển giao công nghệ và hợp tác đầu tư. Đây được kỳ vọng sẽ là điểm gặp gỡ quan trọng giữa các doanh nghiệp sản xuất, nhà cung cấp công nghệ, nhà đầu tư và chuyên gia trong nước và quốc tế.

HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack 2026 và Intelligent Asia Hanoi 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

HanoiPlas 2026 và HanoiPrintPack 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ cho ngành nhựa, cao su, in ấn và bao bì

Tiếp nối thành công của các kỳ triển lãm trước, HanoiPlas 2026 và HanoiPrintPack 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là những nền tảng xúc tiến thương mại và công nghệ hàng đầu dành cho khu vực miền Bắc Việt Nam.

HanoiPlas 2025 thu hút hơn 8.400 lượt khách tham quan trong bốn ngày triển lãm.

Mục tiêu hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn và sản xuất xanh, HanoiPlas 2026 sẽ giới thiệu hàng loạt giải pháp tiên tiến về máy ép phun, máy đùn, máy thổi màng, công nghệ tái chế, nguyên vật liệu và hóa chất công nghiệp thế hệ mới. Triển lãm quy tụ nhiều doanh nghiệp uy tín như Guangdong Kaiming, Lohia, Kim Cương, Yizumi, Chen Hsong Vietnam, Hoàng Thiên Long và Honzen Union Vietnam, mang đến những giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả sản xuất, tiết kiệm năng lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng khắt khe của thị trường toàn cầu.

Song song đó, HanoiPrintPack 2026 tiếp tục đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa ngành in ấn – bao bì Việt Nam với các xu hướng công nghệ quốc tế. Triển lãm sẽ giới thiệu những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực in công nghiệp, đóng gói tự động, vật liệu bao bì thông minh và các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất khẩu. Sự góp mặt của các doanh nghiệp trong và ngoài nước như Wenzhou Ruisike, Kangde Film Industry, Jiangsu Beichuan Automation, Dongguan Waching Printing, Việt Thành Việt Nam và Trường Thịnh – Leibinger Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hút và vị thế của sự kiện trong khu vực.

HanoiPrintPack 2025 quy tụ nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực in ấn và bao bì đến từ Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Intelligent Asia Hanoi 2026: Bước tiến mới cho hành trình sản xuất thông minh tại Việt Nam

Điểm nhấn nổi bật nhất của chuỗi triển lãm năm nay là sự ra mắt lần đầu tiên của Intelligent Asia Hanoi 2026 – thương hiệu triển lãm sản xuất thông minh hàng đầu châu Á với lịch sử phát triển gần bốn thập kỷ tại Đài Loan.

Intelligent Asia là một trong những triển lãm công nghệ cao uy tín hàng đầu Đài Loan, với lịch sử phát triển gần 40 năm.

Sau những thành công tại các trung tâm công nghiệp lớn như Đài Bắc và Bangkok, Intelligent Asia chính thức hiện diện tại Hà Nội, mang đến cơ hội tiếp cận trực tiếp các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tự động hóa, sản xuất điện tử và gia công cơ khí chính xác cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh miền Bắc Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm thu hút đầu tư công nghệ cao của khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn và sản xuất thông minh. Với định hướng tập trung vào ba lĩnh vực trọng điểm gồm Tự động hóa thông minh, Sản xuất điện tử & PCB và Gia công cơ khí chính xác, Intelligent Asia Hanoi 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng giữa các nhà cung cấp công nghệ quốc tế và doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Đặc biệt, việc đồng tổ chức Intelligent Asia Hanoi cùng HanoiPlas và HanoiPrintPack tạo nên một hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các giải pháp công nghệ xuyên suốt toàn bộ chuỗi sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào đến vận hành nhà máy thông minh.

Chuỗi hội thảo chuyên ngành cập nhật xu hướng và cơ hội phát triển

Song song với hoạt động triển lãm, các toạ đàm chuyên ngành do Hiệp hội Nhựa Việt Nam, Hiệp hội In Việt Nam và Hiệp hội Tự động hóa Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ tập trung thảo luận những chủ đề đang được doanh nghiệp quan tâm như: Kiến tạo độ trong hoàn hảo cho nhựa PP – Tối ưu độ thẩm mỹ, gia tăng giá trị và lợi thế cạnh tranh sản phẩm nhựa; Từ cạnh tranh bằng giá đến cạnh tranh bằng chuẩn con đường hội nhập của ngành in Việt Nam; Kỷ nguyên bao bì xanh 2026: tối ưu chi phí vật liệu, đáp ứng tiêu chuẩn EPR & chinh phục chuỗi cung ứng FDI; Chuyển đổi số và Sản xuất thông minh ngành Điện tử Việt Nam: Từ tự động hóa đến nhà máy thông minh trong kỷ nguyên AI. Hứa hẹn mang đến cho khách tham quan những thông tin bổ ích.

Khách tham qua có thể đăng ký tham quan hoàn toàn miễn phí thông qua đường link Công ty Yorkers Exhibition CO.,LTD dưới đây: https://chanchao.tw/0YaDSe