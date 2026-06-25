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Biến động nhân sự tại Imexpharm

| | Doanh nghiệp

Imexpharm vừa có thông báo về việc thay đổi 2 Thành viên HĐQT trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027.

Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm (MCK: IMP) vừa có thông báo gửi Sở GDCK Việt Nam; Sở GDCK TP.HCM (HoSE) về việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, ông Liu Daping và bà Liu Ning được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT không điều hành kể từ ngày 23/6/2026. Thời hạn bổ nhiệm là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027.

Hai nhân sự này đều do cổ đông Lian SGP Holding Pte. Ltd. nắm giữ 67,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IMP đề cử.

Ngoài 2 nhân sự vừa được bầu, thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2027 của IMP còn có bà Hàn Thị Khánh Vinh, ông Hoàng Đức Hùng và bà Trần Thị Đào.

Ở chiều ngược lại, ông Woo Sungmin đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT độc lập; ông Chung Suyong và ông Trương Minh Hùng không giữ chức Thành viên HĐQT không điều hành của IMP kể từ ngày 23/6/2026. Lý do miễn nhiệm là theo đơn từ nhiệm của các nhân sự nói trên.

Trước đó, ngày 5/5/2026, Lian SGP Holding Pte. Ltd. trở thành công ty mẹ của Imexpharm sau khi mua vào 104,5 triệu cổ phiếu IMP, tương đương 67,87% vốn điều lệ của IMP và tương đương 67,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của IMP.

Với giá chào mua 57.400 đồng/cổ phiếu, ước tính, Lian SGP Holding Pte. Ltd. đã chi ra gần 6.000 tỷ đồng để thực hiện thương vụ.

Livzon Pharmaceutical Group được biết đến là tập đoàn dược phẩm lớn của Trung Quốc, được thành lập từ năm 1985, vốn điều lệ hiện tại hơn 935 triệu Nhân dân tệ.

Tập đoàn này chuyên nghiên cứu, sản xuất, phát triển các loại dược phẩm, tân dược, đông y, nguyên liệu thuốc… hoạt động trên hơn 30 quốc gia toàn cầu, trong đó có Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, khu vực Đông Nam Á... Livzon Pharmaceutical Group hiện nằm trong nhóm 25 doanh nghiệp dược lớn nhất Trung Quốc.


Theo PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
imexpharm

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