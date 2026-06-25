Chi 7.555 tỷ mua cổ phiếu Lộc Phát, nhóm nhà đầu tư tạm lãi hơn 1.500 tỷ khi cổ phiếu còn chưa về đến tài khoản

Trong phiên giao dịch ngày 23/6, thị trường chứng khoán ghi nhận biến động lớn tại mã cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) với khối lượng giao dịch tăng vọt.

Theo số liệu từ sàn TP.HCM (HOSE), hệ thống đã ghi nhận lượng giao dịch thỏa thuận đột biến lên tới 153,8 triệu cổ phiếu LPB. Khối lượng này tương đương với 5,15% vốn điều lệ của ngân hàng. Mức giá thực hiện trong các giao dịch thỏa thuận này là 46.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị giao dịch đạt 7.075 tỷ đồng.

Sang phiên chiều, có thêm 10 triệu cổ phiếu nữa được thỏa thuận ở mức giá 48.000 đồng/cp.

Tổng cộng cả ngày 23/6, LPB được giao dịch hơn 163,8 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 7.555 tỷ đồng.﻿

Song song với các giao dịch thỏa thuận, trên sàn giao dịch khớp lệnh, cổ phiếu LPB đã tăng kịch trần lên 52.600 đồng trong ngày 23/6 và tiếp tục tăng thêm hơn 5% trong phiên 24/6 thiết lập mức đỉnh mới 55.500 đồng.

So với mức giá giao dịch thỏa thuận bình quân là 46.100 đồng, bên mua vào đang tạm lãi hơn 1.500 tỷ đồng khi cổ phiếu còn chưa về đến tài khoản.

Cũng trong sáng ngày 23/6, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam đã phát đi thông tin về việc ông Phạm Nhật Vượng đã chính thức trở thành cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ của ngân hàng với 146,2 triệu cổ phiếu (4,89% vốn điều lệ).