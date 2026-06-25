Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi 7.555 tỷ mua cổ phiếu Lộc Phát, nhóm nhà đầu tư tạm lãi hơn 1.500 tỷ khi cổ phiếu còn chưa về đến tài khoản

| | Doanh nghiệp

Chi 7.555 tỷ mua cổ phiếu Lộc Phát, nhóm nhà đầu tư tạm lãi hơn 1.500 tỷ khi cổ phiếu còn chưa về đến tài khoản

Hơn 5% số cổ phần của LPB được sang tay với giá chỉ 46.000 đồng/cp, trong khi giá đóng cửa ngày 24/6 là 55.500 đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 23/6, thị trường chứng khoán ghi nhận biến động lớn tại mã cổ phiếu LPB của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) với khối lượng giao dịch tăng vọt.

Theo số liệu từ sàn TP.HCM (HOSE), hệ thống đã ghi nhận lượng giao dịch thỏa thuận đột biến lên tới 153,8 triệu cổ phiếu LPB. Khối lượng này tương đương với 5,15% vốn điều lệ của ngân hàng. Mức giá thực hiện trong các giao dịch thỏa thuận này là 46.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị giao dịch đạt 7.075 tỷ đồng.

Sang phiên chiều, có thêm 10 triệu cổ phiếu nữa được thỏa thuận ở mức giá 48.000 đồng/cp.

Tổng cộng cả ngày 23/6, LPB được giao dịch hơn 163,8 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 7.555 tỷ đồng.﻿

Song song với các giao dịch thỏa thuận, trên sàn giao dịch khớp lệnh, cổ phiếu LPB đã tăng kịch trần lên 52.600 đồng trong ngày 23/6 và tiếp tục tăng thêm hơn 5% trong phiên 24/6 thiết lập mức đỉnh mới 55.500 đồng.

So với mức giá giao dịch thỏa thuận bình quân là 46.100 đồng, bên mua vào đang tạm lãi hơn 1.500 tỷ đồng khi cổ phiếu còn chưa về đến tài khoản.

Cũng trong sáng ngày 23/6, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam đã phát đi thông tin về việc ông Phạm Nhật Vượng đã chính thức trở thành cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ của ngân hàng với 146,2 triệu cổ phiếu (4,89% vốn điều lệ).

PV

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
lpb

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vinhomes muốn huy động 15.000 tỷ đồng trái phiếu sau khi đã phát hành 21.000 tỷ từ đầu năm

Vinhomes muốn huy động 15.000 tỷ đồng trái phiếu sau khi đã phát hành 21.000 tỷ từ đầu năm Nổi bật

Doanh nghiệp duy nhất được đóng tàu tên lửa chiến đấu công nghệ cao cho Hải quân Việt Nam: Doanh thu gần 1.600 tỷ, khối tài sản hơn 8.200 tỷ đồng

Doanh nghiệp duy nhất được đóng tàu tên lửa chiến đấu công nghệ cao cho Hải quân Việt Nam: Doanh thu gần 1.600 tỷ, khối tài sản hơn 8.200 tỷ đồng Nổi bật

Ngày 29/6, Hòa Phát, Formosa, VICEM và 92 DN bắt đầu giao dịch một loại hàng đặc biệt, Việt Nam lần đầu tiên thực hiện

Ngày 29/6, Hòa Phát, Formosa, VICEM và 92 DN bắt đầu giao dịch một loại hàng đặc biệt, Việt Nam lần đầu tiên thực hiện

08:48 , 25/06/2026
Hai quỹ ngoại nào vừa ôm trọn hơn 6.700 tỷ đồng cổ phiếu ưu đãi Vinpearl giá 80.000 đồng/cp?

Hai quỹ ngoại nào vừa ôm trọn hơn 6.700 tỷ đồng cổ phiếu ưu đãi Vinpearl giá 80.000 đồng/cp?

08:25 , 25/06/2026
T&T Group hiện diện thế nào trong “phần khó” của các đại dự án hạ tầng?

T&T Group hiện diện thế nào trong “phần khó” của các đại dự án hạ tầng?

08:00 , 25/06/2026
Tổ hợp triển lãm công nghiệp tại Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi sản xuất

Tổ hợp triển lãm công nghiệp tại Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi sản xuất

08:00 , 25/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên