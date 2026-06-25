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Hà Nội hỗ trợ 70% lãi vay trong 10 năm nếu doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này

| | Doanh nghiệp

Hà Nội hỗ trợ 70% lãi vay trong 10 năm nếu doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này

Theo quy định mới của UBND Thành phố, các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, xe buýt điện, xe buýt sử dụng năng lượng xanh cùng hệ thống trạm sạc, trạm biến áp, trạm nạp khí sẽ được hỗ trợ tới 70% chi phí lãi vay từ ngân sách.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Quyết định ngày 19/6/2026 quy định về trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ lãi vay để đầu tư xây dựng hạ tầng vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, đầu tư mua sắm xe buýt điện, năng lượng xanh và hệ thống hạ tầng (trạm biến áp, trạm sạc, trạm nạp khí) phục vụ xe buýt điện, năng lượng xanh.

Đối tượng được hưởng chính sách là các tổ chức, doanh nghiệp trong nước vay vốn tại ngân hàng hoặc Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố để đầu tư xây dựng hạ tầng vận tải công cộng khối lượng lớn, mua sắm xe buýt điện, xe buýt năng lượng xanh và các công trình hạ tầng phục vụ hoạt động của các phương tiện này trên địa bàn Thành phố.

Theo quy định, chủ đầu tư được hỗ trợ 70% tiền lãi vay trên toàn bộ giá trị hợp đồng tín dụng, thời gian hỗ trợ kéo dài trong suốt thời gian vay nhưng tối đa không quá 10 năm.

Tuy nhiên, các khoản vay quá hạn hoặc được gia hạn nợ sẽ không được tính hỗ trợ lãi suất trong thời gian vi phạm. Mỗi dự án chỉ được gia hạn nợ tối đa một lần và tổng thời gian quá hạn hoặc gia hạn không vượt quá 3 tháng. Sau khi khắc phục và tiếp tục trả nợ đúng hạn, doanh nghiệp sẽ được hưởng lại chính sách hỗ trợ.

Để được xét hỗ trợ, doanh nghiệp phải có dự án thuộc danh mục được quy định, sử dụng vốn vay đúng mục đích và là đơn vị được Sở Xây dựng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố.

Đáng chú ý, trong trường hợp một dự án đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách ưu đãi khác nhau, chủ đầu tư được quyền lựa chọn chính sách hỗ trợ có mức ưu đãi cao nhất. Chính sách được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, đồng thời đẩy nhanh đầu tư hạ tầng phục vụ vận tải công cộng trên địa bàn Thành phố.

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Yên Chi

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