Đề nghị phạt 28 năm tù Chủ tịch công ty tham ô tài sản khi sản xuất thiết bị cho ngành công an

Đề nghị mức phạt nghiêm khắc với chủ tịch doanh nghiệp

Sáng 25/6, phiên xét xử 17 bị cáo phạm tội tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Nam Triệu (thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an) tiếp tục phần tranh luận.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội khi nêu quan điểm luận tội, đã đề nghị tòa phạt bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu) mức án 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; 7 – 8 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp chung, bị cáo Hưng bị đề nghị 27 - 28 năm.

Với 16 bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ như khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Đặc biệt, nhóm cấp dưới của ông Hưng bị đề nghị thấp nhất từ 2 năm 6 tháng đến 9 năm tù về một trong hai tội danh trên.

Viện Kiểm sát cho rằng, nhóm này chịu áp lực, làm theo chỉ đạo cấp trên không được hưởng lợi, tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng.

Đối với nhóm bị cáo là chủ doanh nghiệp, đơn vị sản xuất "thông đồng, móc nối" với Nguyễn Văn Hưng trong việc nâng khống giá vật liệu, trang thiết bị, Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 2 năm 6 tháng nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất 4 năm tù giam.

Về trách nhiệm dân sự, bên công tố xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt là 23,8 tỷ đồng, trong đó thiệt hại từ hành vi lợi dụng chức vụ là 5,6 tỷ đồng, đã được khắc phục toàn bộ.

Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Hưng được đào tạo cơ bản nhiều năm giữ cương vị lãnh đạo, nắm chắc quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước nhưng vì động cơ tư lợi đã chỉ đạo cấp dưới phạm tội.

Dù vậy, quá trình điều tra và tại phiên tòa, ông Hưng không thừa nhận hành vi. Kiểm sát viên cho rằng căn cứ tài liệu điều tra, lời khai của nhóm bị cáo đã đủ cơ sở buộc tội, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để giáo dục, răn đe.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa.

Cấp dưới khai làm theo chỉ đạo, cấp trên phủ nhận đổ lỗi cho cấp dưới

Trong hai ngày xét hỏi trước đó, bị cáo Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30- Công ty Nam Triệu, bị cáo Nguyễn Ngọc Tính (cựu Thủ quỹ Xí nghiệp X30) cùng với nhóm kế toán cho rằng, họ làm theo chỉ đạo của bị cáo Hưng về việc “nâng khống” giá thiết bị sản xuất, chỉ đạo nhận tiền “hoa hồng” để ngoài sổ sách kế toán.

Ngoài ra, nhóm bị cáo cũng khẳng định nhiều lần bị Hưng gọi điện ép đưa tiền “ngoại giao”. Trường hợp không theo yêu cầu liền bị gây khó khăn, dọa cho thôi việc…

Đáng chú ý, bị cáo Lê Tiến Quý còn khai có 6 lần đưa tiền cho Hưng. Ở lần thứ 6, ông đang mắc bệnh gan nặng, phát hiện khối u, có lịch phẫu thuật của bệnh viện. Khi bị ông Hưng yêu cầu mang tiền ra Hà Nội "chi ngoại giao", ông Quý chuẩn bị 500 triệu đồng bay ra giao tiền xong ông lại bay về miền Nam, vào thẳng bệnh viện mổ gan ngay.

Trái với lời khai của cấp dưới, bị cáo Nguyễn Văn Hưng phản bác cáo trạng, cho rằng bị cấp dưới "bịa đặt, vu khống".

Ông khẳng định mình không chỉ đạo “nâng khống” giá thiết bị; không chỉ đạo cấp dưới liên hệ đối tác sản xuất để thu tiền “hoa hồng”.

Đối với khoản tiền đi “ngoại giao”, bị cáo Hưng quy trách nhiệm cho cán bộ cấp dưới là người quyết định. Theo Kiểm sát viên, từ 2018 - 2024, bị cáo Nguyễn Văn Hưng và bị cáo Lê Tiến Quý cùng đồng phạm đã có nhiều sai phạm trong quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ an ninh sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước.

Các bị cáo đã không chỉ đạo trực tiếp sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công; nâng khống chi phí sản xuất nhằm rút tiền chiếm đoạt. Đồng thời, sử dụng đất an ninh cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh.

Bên cạnh đó, các bị cáo còn che giấu, không kê khai, theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán nhiều khoản thu của Xí nghiệp X30, từ đó tạo lập nguồn tiền chênh lệch để ngoài sổ sách nhằm chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30, với tổng số tiền 23,8 tỷ đồng.

Cá nhân ông Hưng và đồng phạm cùng chiếm hưởng 18 tỷ đồng.