Tổng giám đốc Masan Consumer (MCH) nhận đãi ngộ mua cổ phiếu ESOP giá trị gần 500 tỷ đồng

Ông Trương Công Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã chứng khoán: MCH), vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, trong ngày 23/6/2026, ông Trương Công Thắng đã hoàn tất mua vào toàn bộ gần 3,9 triệu cổ phiếu MCH như đã đăng ký theo phương thức thực hiện giao dịch là mua cổ phần phát hành mới cho người lao động trong công ty (ESOP).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/6/2026, cổ phiếu MCH đóng cửa ở mức giá 127.100 đồng/cổ phiếu. Với giá mua vào là 10.000 đồng/cp, ông Thắng đã mua gần 3,9 triệu với giá rẻ hơn 92% so với giá thị trường.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Thắng sở hữu 234.782 cổ phiếu MCH, tương đương tỷ lệ 0,018% vốn điều lệ công ty. Sau khi hoàn tất việc mua số cổ phiếu ESOP kể trên, lượng cổ phiếu nắm giữ của ông Thắng đã tăng lên hơn 4,1 triệu cổ phiếu, tương đương 0,315% vốn điều lệ của MCH sau khi phát hành thêm.