Công bố khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN, quy mô 400 ha tại Tây Ninh

Ngày 29/12 vừa qua tại Hà Nội, Tập đoàn CT Group đã phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị đánh giá một năm thực hiện mô hình liên kết "3 nhà" theo Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, doanh nghiệp này công bố chiến lược đầu tư đầy tham vọng vào lĩnh vực công nghệ cao. Trọng tâm là Trung tâm kinh tế không gian tầm thấp tại TP.HCM và Khu liên hợp UAV tại Tây Ninh, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt trong cuộc cách mạng công nghệ tương lai.

Những con số ấn tượng và quy mô kỷ lục

Dự án trọng điểm đầu tiên là Trung tâm Kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy – LAE) đặt tại TP.HCM. Với tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng (huy động từ vốn tự có và vốn vay), dự án có quy mô diện tích sàn lên đến 500.000 m² . Tọa lạc tại vị trí chiến lược gần sân bay Tân Sơn Nhất và tuyến Metro số 2, đây được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm LAE lớn nhất khu vực ASEAN.

Song song đó, CT Group cũng công bố dự án Khu liên hợp UAV quy mô 400 ha tại tỉnh Tây Ninh . Đây không chỉ là nơi sản xuất đơn thuần mà còn là một tổ hợp công nghệ cao mang tính chiến lược, hướng tới mục tiêu dẫn đầu khu vực về quy mô và năng lực thực nghiệm thiết bị bay không người lái.

Mô hình "Living Lab" và hệ sinh thái công nghệ lõi

Điểm khác biệt trong chiến lược của CT Group chính là việc áp dụng mô hình “Living Lab” (phòng thí nghiệm mở). Tại đây, các công nghệ sẽ được thử nghiệm và hoàn thiện trong môi trường thực tế với các phân khu chức năng chuyên sâu:

Trung tâm chỉ huy toàn cầu: Kết nối hạ tầng số và trung tâm an ninh mạng.

Khu nghiên cứu & phát triển (R&D): Tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) và tạo mẫu nhanh.

Nhà máy tạo mẫu: Sử dụng hệ thống in 3D công nghiệp hiện đại, có khả năng chuyển hóa ý tưởng thành sản phẩm vật lý chỉ trong vòng 24 giờ .

Bên cạnh đó, đánh giá 1 năm thực hiện mô hình 3 nhà, Phó Chủ tịch CT Group Nguyễn Võ Trường An cho biết, ngay khi Nghị quyết 57/2024 được ban hành, tập đoàn xem đây là "phát súng lệnh" cho cuộc cách mạng khoa học - công nghệ. CT Group vận hành mô hình "3 nhà", kết hợp chặt chẽ với các trường đại học, viện nghiên cứu để ươm mầm tri thức, bám sát định hướng nhà nước và sử dụng năng lực doanh nghiệp để biến ý tưởng thành sản phẩm.

Ông Huỳnh Thành Đạt - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, để tạo đột phá về khoa học – công nghệ, không thể chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước. Trước hết cần phát huy vai trò của các tập đoàn tư nhân có tiềm lực, tầm nhìn và khát vọng phát triển dài hạn.

Theo ông Đạt, việc CT Group chủ động triển khai mô hình "3 nhà" trong một năm qua được xem là minh chứng sinh động cho tinh thần Nghị quyết 68, đồng thời là cách tiếp cận phù hợp để hiện thực hóa Nghị quyết 57. Đây không chỉ là hưởng ứng chủ trương, mà là hành động cụ thể, có lộ trình, có cam kết dài hạn.

Để dự án của doanh nghiệp sớm đi vào vận hành hiệu quả, CT Group đã đưa ra các kiến nghị quan trọng như việ cần sớm có khung pháp lý cho phép thử nghiệm UAV có kiểm soát theo khu vực và không phận nhất định, áp dụng cơ chế tín dụng ưu đãi cho các dự án công nghệ lõi.