Chuỗi cà phê Việt tăng tốc mở rộng khu vực Đông Nam Á, chinh phục thị trường tỷ dân Ấn Độ

Việc Viva Star Coffee chính thức khai trương cửa hàng thứ 425 trên toàn cầu tại Ahmedabad không chỉ đánh dấu một cột mốc tăng trưởng về quy mô, mà còn cho thấy tốc độ và tầm vóc quốc tế ngày càng rõ nét của một thương hiệu cà phê Việt.

Đông Nam Á: bước đi chiến lược từ những thị trường quen thuộc

Trong vài năm trở lại đây, Viva Star Coffee đã liên tục mở rộng hiện diện tại các quốc gia Đông Nam Á, trong đó Campuchia và Indonesia được xem là những thị trường then chốt giai đoạn đầu.

Tại Campuchia, Viva lựa chọn cách tiếp cận thận trọng nhưng hiệu quả, tập trung vào các khu vực đô thị đông dân, nơi tầng lớp trẻ và trung lưu ngày càng quen thuộc với văn hóa cà phê hiện đại. Mô hình cửa hàng được điều chỉnh linh hoạt, vừa giữ tinh thần Việt, vừa phù hợp với nhịp sống bản địa.

Trong khi đó, Indonesia – một trong những quốc gia sản xuất và tiêu thụ cà phê lớn của thế giới lại mang ý nghĩa chiến lược khác. Sự hiện diện của Viva Star Coffee tại thị trường này không chỉ là cạnh tranh, mà còn là cuộc đối thoại văn hóa cà phê giữa hai quốc gia có truyền thống cà phê lâu đời. Các cửa hàng tại Indonesia được định vị như điểm giao thoa: cà phê Việt Nam nguyên bản, nhưng cởi mở với khẩu vị và thói quen tiêu dùng địa phương.

Ấn Độ – Thị trường tỷ dân và dấu mốc tăng tốc quốc tế

Nếu Đông Nam Á là nền tảng, thì Ấn Độ chính là điểm nhấn lớn trong chiến lược mở rộng toàn cầu của Viva Star Coffee. Với quy mô dân số hơn 1,4 tỷ người, cơ cấu dân số trẻ và tầng lớp trung lưu tăng trưởng nhanh, Ấn Độ đang trở thành một trong những thị trường F&B hấp dẫn nhất châu Á.

Việc Viva khai trương cửa hàng thứ 425 tại Ahmedabad – trung tâm công nghiệp và kinh tế năng động của bang Gujarat cho thấy năng lực triển khai nhanh và đồng bộ của thương hiệu Việt.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Lê Thị Ngọc Thủy – Nhà sáng lập Viva Star Coffee cho biết việc khai trương cửa hàng tại Ấn Độ đánh dấu một chương quan trọng trong hành trình phát triển toàn cầu. Theo bà, Viva không chỉ mở rộng sự hiện diện, mà còn hướng đến việc gắn kết văn hóa cà phê Việt với cộng đồng địa phương, tạo nên những trải nghiệm ý nghĩa tại mỗi thị trường.

Các cửa hàng tại Ấn Độ được vận hành theo tiêu chuẩn đồng bộ của Viva, từ nguyên liệu, quy trình rang xay, pha chế cho đến trải nghiệm khách hàng. Điểm nhấn là triết lý "From Viva Farm To Your Cup" – đưa câu chuyện cà phê Việt, từ nông trại đến ly cà phê, đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.

Lễ khai trương tại Ahmedabad cũng thu hút sự tham dự đông đảo của các đối tác trong hệ sinh thái Viva Coffee India bao gồm Vishvaraj Barot, Nikul Kansara, Hardik Patel, Harshit Shukla, Yash Vasant cùng các đại diện đối tác khác. Bên cạnh đó, sự kiện cũng ghi nhận sự tham dự của Ông Hồ Quang Minh – Chủ tịch BNI Việt Nam. Sự hiện diện của các đối tác cho thấy mức độ gắn kết, niềm tin và sự đồng hành dài hạn dành cho chiến lược phát triển của Viva Star Coffee tại thị trường Ấn Độ.

Con người và hệ thống - nền tảng cho mở rộng bền vững

Theo đại diện Viva Star Coffee, việc mở rộng nhanh tại nhiều quốc gia chỉ có thể thực hiện khi song hành giữa chiến lược rõ ràng và nền tảng vận hành vững chắc. Tại Ấn Độ, đội ngũ Viva India Team được xây dựng với định hướng dài hạn, chú trọng tính kỷ luật, tiêu chuẩn hóa và khả năng thích nghi thị trường.

"Chúng tôi không xem mỗi cửa hàng là một điểm bán đơn lẻ, mà là một mắt xích trong hệ thống toàn cầu. Mỗi thị trường mới đều được chuẩn bị kỹ lưỡng về con người, mô hình vận hành và định hướng phát triển bền vững," đại diện Viva chia sẻ.

Song song với cảm xúc của những ngày đầu khai trương là các cuộc trao đổi chiến lược xoay quanh mô hình nhượng quyền quốc tế, chuỗi cung ứng, kiểm soát chất lượng và trải nghiệm khách hàng – những yếu tố sống còn khi thương hiệu bước vào giai đoạn tăng trưởng khu vực.

Chuẩn bị bước sang giai đoạn mới: Thái Lan, Malaysia và tầm nhìn ASEAN

Không dừng lại ở Ấn Độ, Viva Star Coffee đang hoàn tất các bước chuẩn bị để gia nhập thị trường Thái Lan từ tháng 1/2026 – một trong những thị trường F&B cạnh tranh nhất Đông Nam Á. Thái Lan được đánh giá là "bài kiểm tra chiến lược" cho khả năng thích ứng và định vị thương hiệu của Viva trong môi trường quốc tế giàu bản sắc và nhiều đối thủ lớn.

Bên cạnh đó, Malaysia cũng nằm trong kế hoạch mở rộng tiếp theo, hướng đến việc hình thành mạng lưới cửa hàng tại các quốc gia ASEAN trọng điểm, tạo thế liên kết khu vực trước khi tiến xa hơn.

Chiến lược của Viva Star Coffee không chỉ là mở nhiều cửa hàng, mà là xây dựng một hệ sinh thái cà phê Việt mang tầm khu vực, nơi thương hiệu, nguyên liệu, văn hóa và con người cùng song hành.

Từ thương hiệu Việt đến tham vọng toàn cầu

Chia sẻ về hành trình phát triển của thương hiệu, Tiến Sĩ Fenil Shah cho biết Viva Star Coffee đã vươn lên từ một thương hiệu cà phê Việt ra đời năm 1995, trở thành hệ thống với hơn 425 cửa hàng tại nhiều quốc gia.

Từ nền tảng đó cho thấy "đưa thương hiệu Việt ra thế giới" không còn là khát vọng xa vời, mà đang dần trở thành hiện thực bằng chiến lược bài bản và giá trị cốt lõi rõ ràng.

Trong bức tranh đó, Viva Star Coffee không chỉ đại diện cho một thương hiệu cà phê, mà còn là một mảnh ghép của hành trình Việt Nam vươn ra quốc tế bằng bản sắc, chất lượng và chiến lược bài bản.

Viva Star Coffee - From Viva Farm To Your Cup

Website: vivastarcoffee.com