Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) dự kiến thu về 42.000 tỷ đồng từ 1 khách hàng lớn trong nửa đầu năm 2026

01-01-2026 - 07:03 AM | Doanh nghiệp

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) dự kiến thu về 42.000 tỷ đồng từ 1 khách hàng lớn trong nửa đầu năm 2026

Đây là giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của BSR.

Ngày 31/12/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã CK: BSR) thông qua giao dịch với người có liên quan là Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) và giao dịch bán tài sản có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) sau khi phê duyệt kết quả đàm phán lượng theo hợp đồng term năm 2026 và mức phụ phí (Pre) áp dụng cho 6 tháng đầu năm 2026.

Giá trị giao dịch dự kiến với Petrolimex đạt mức 42.291 tỷ đồng. Đây là giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của BSR. Đồng thời, BSR cũng phê duyệt giao dịch với người có liên quan là PVOIL với giá trị dự kiến hơn 12.615 tỷ đồng. ﻿

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) dự kiến thu về 42.000 tỷ đồng từ 1 khách hàng lớn trong nửa đầu năm 2026- Ảnh 1.

Bên cạnh giá trị hợp đồng, BSR đã chốt kế hoạch cung ứng cho toàn bộ hệ thống đầu mối trong năm 2026 với tổng sản lượng xăng dầu dự kiến từ 712.500 đến 776.100m3 .

Về cơ chế giá cho 6 tháng đầu năm 2026, mức phụ phí (Pre) áp dụng cho các khách hàng nhóm 1 (bao gồm Petrolimex và PVOIL) được xác định cụ thể:

Xăng RON 95 và RON 92: Cộng 3,05 USD/thùng.

﻿Dầu Diesel (DO): Cộng 1,50 USD/thùng.

﻿Sản phẩm Jet A-1/KO: Phụ phí thị trường đạt mức 0,75 USD/thùng cho giao nhận đường biển.

Các nhóm khách hàng khác sẽ chịu mức phụ phí cao hơn từ 0,05 đến 0,1 USD/thùng tùy theo phân loại nhóm và hình thức giao nhận .

Một nội dung đáng chú ý trong quyết định lần này là lộ trình thay đổi cơ cấu sản phẩm của nhà máy.

BSR dự kiến trước ngày 01/06/2026 sẽ thống nhất các tiêu chuẩn chất lượng và phụ phí cho xăng nền RON 93.

Kể từ sau ngày 01/06/2026, toàn bộ lượng xăng RON 95 của BSR sẽ chuyển sang xăng nền RON 93 và/hoặc xăng E10 RON 9514.

Riêng đối với Petrolimex, kế hoạch giao nhận xăng E10 RON 95 bằng đường biển với khối lượng từ 20.000 đến 40.000m3/tháng dự kiến sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 5/2026.

Ngoài ra, BSR vẫn tiếp tục duy trì việc phối trộn xăng E5 RON 92 thông qua hệ thống kho của PVOIL Dung Quất để cung cấp cho Petrolimex, với chi phí phối trộn giữ nguyên ở mức 120 đồng/lít.

Hội đồng quản trị BSR đã giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai các nội dung trên, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
MobiFone công bố Quyết định bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc

MobiFone công bố Quyết định bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc Nổi bật

VinFast đổ bộ Congo: Tham vọng bán 100.000 xe máy ngang mức đỉnh tại Việt Nam chỉ trong 1 quý, chính sách 'khai tử' xe cũ có 'đỡ' lại cơn khát điện năng?

VinFast đổ bộ Congo: Tham vọng bán 100.000 xe máy ngang mức đỉnh tại Việt Nam chỉ trong 1 quý, chính sách 'khai tử' xe cũ có 'đỡ' lại cơn khát điện năng? Nổi bật

Novaland hoàn tất phát hành 184 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ cho nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn và trái chủ quốc tế

Novaland hoàn tất phát hành 184 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ cho nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn và trái chủ quốc tế

07:02 , 01/01/2026
Kết thúc 2025: Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Phương Thảo bằng tổng của 140 người còn lại

Kết thúc 2025: Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Phương Thảo bằng tổng của 140 người còn lại

07:01 , 01/01/2026
Hé lộ 10 nhà đầu tư sẵn sàng tham gia Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM

Hé lộ 10 nhà đầu tư sẵn sàng tham gia Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM

21:45 , 31/12/2025
Cà phê Việt Nam 2025: Ngược gió vươn cao và những cú hích chiến lược

Cà phê Việt Nam 2025: Ngược gió vươn cao và những cú hích chiến lược

21:30 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên