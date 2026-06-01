Công ty của 'Vua hàng hiệu' thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền cao nhất từ trước tới nay

Ngày 25/6, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO - UPCOM: SAS) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Năm 2025, SASCO ghi nhận kết quả kinh doanh﻿ với tổng doanh thu đạt 3.535 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch và tăng 15% so với năm 2024.

Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh đạt 3.316 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch và tăng 14% so với năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt 844 tỷ đồng, đạt 152% kế hoạch và tăng 67% so với năm 2024. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.602 đồng/cổ phiếu, đạt 148% kế hoạch và tăng 65% so với năm trước.

Cùng với đó, SASCO thực hiện nộp ngân sách 269 tỷ đồng, đạt 191% kế hoạch.

Công ty cho biết, kết quả kinh doanh năm 2025 đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường hàng không, sự tăng trưởng sản lượng hành khách quốc tế – yếu tố đóng góp chủ lực vào kết quả hoạt động của Công ty.

Tại Đại hội, cổ đông SASCO đã thông qua ﻿kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt là 46,24% , tương đương với mỗi cổ phiếu nhận 4.624 đồng. Đây là mức cổ tức cao nhất từ trước đến nay của Sasco.

Trong năm 2026, SASCO tiếp tục xác định Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất là thị trường trọng điểm. Sản lượng hành khách đi và đến tại Tân Sơn Nhất năm 2026 ước đạt 46,3 triệu lượt, tăng 10% so với năm 2025; trong đó khách quốc tế ước đạt 19,9 triệu lượt, tăng 13%, và khách quốc nội ước đạt 26,3 triệu lượt, tăng 8%.

SASCO đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu thuần dự kiến đạt 3.451 tỷ đồng, tương đương 98% so với thực hiện năm 2025. Trong đó, doanh thu thuần sản xuất kinh doanh dự kiến đạt 3.247 tỷ đồng, cũng tương đương 98% so với năm trước.

SASCO đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 802 tỷ đồng, bằng 95% so với kết quả thực hiện năm 2025. Chỉ tiêu nộp ngân sách dự kiến đạt 229 tỷ đồng, tương đương 85% so với năm trước.

Theo SASCO, các yếu tố như chi phí vận chuyển tăng, kéo dài thời gian giao hàng, biến động tỷ giá USD và xu hướng cắt giảm chi tiêu của hành khách cũng được xác định có thể tác động trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Năm 2026, SASCO tập trung theo dõi sát diễn biến thị trường; chủ động điều chỉnh cơ cấu hàng hóa, tối ưu tồn kho, kiểm soát chi phí logistics và điều chỉnh giá bán; tiếp tục củng cố thị trường truyền thống tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Đồng thời chuẩn bị kế hoạch kinh doanh, phương án khai thác, nguồn lực nhân sự, tài chính và hồ sơ tham gia các gói thầu tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Trong định hướng phát triển dài hạn, SASCO tiếp tục tối ưu hóa chuỗi kinh doanh cốt lõi, gia tăng hiệu quả hoạt động; kết nối dịch vụ tinh hoa để mở rộng trải nghiệm trên toàn hệ sinh thái; tăng tốc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng hành cùng xu hướng bền vững toàn cầu; đồng thời tinh gọn tổ chức và nâng tầm đội ngũ.