Nữ doanh nhân sinh năm 1994 là vợ ông Đỗ Thành Nhân được bầu vào HĐQT một công ty bất động sản trên sàn, chuẩn bị tăng vốn thêm 1.000 tỷ

Chiều 26/6, CTCP Tập đoàn NRC (Mã CK: NRC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Theo nghị quyết được thông qua, NRC sẽ đổi tên từ CTCP Tập đoàn NRC thành CTCP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia, tên tiếng Anh là National Realty Corporation Joint Stock Company. Lần đổi tên gần nhất là vào giữa năm ngoái. Công ty cho biết, tên gọi mới nhằm phản ánh rõ định hướng tập trung vào lĩnh vực đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản giai đoạn 2026-2030, đồng thời hỗ trợ nâng cao nhận diện thương hiệu và mở rộng cơ hội hợp tác với các tổ chức tài chính, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

﻿Đáng chú ý, cổ đông NRC thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho CTCP Thiên Hoàng Holdings.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ gần 926 tỷ đồng lên khoảng 1.926 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2027 và toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 3 năm.



Theo phương án sử dụng vốn, khoảng 134 tỷ đồng sẽ được dùng để tất toán các khoản thuế quá hạn; 160 tỷ đồng thanh toán nợ trái phiếu; 54 tỷ đồng trả nợ ngân hàng. Phần lớn số tiền còn lại, khoảng 652 tỷ đồng, sẽ được đầu tư, nhận chuyển nhượng các sản phẩm thuộc dự án The Welltone Luxury Residence tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ CTCP Đầu tư VHR.



Bên cạnh kế hoạch phát hành cổ phiếu, NRC cũng thông qua chủ trương huy động tối đa 1.000 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế và cá nhân thông qua nhiều hình thức như vay vốn, hợp tác đầu tư và các phương thức huy động hợp pháp khác. Nguồn vốn này sẽ phục vụ quá trình tái cơ cấu tài chính, bổ sung vốn lưu động và triển khai các kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp.



Liên quan đến hoạt động đầu tư, Công ty thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng các căn hộ, diện tích thương mại dịch vụ cùng các sản phẩm khác thuộc dự án The Welltone Luxury Residence với tổng giá trị dự kiến 1.000 tỷ đồng. Đây là giao dịch với bên liên quan do Chủ tịch HĐQT NRC Lê Thống Nhất hiện cũng đang giữ chức Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư VHR.



Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, NRC đặt mục tiêu đạt 1.200 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và thu nhập khác, cùng 60 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất. Công ty dự kiến không chia cổ tức, đồng thời trích lập quỹ khen thưởng bằng 5%, quỹ phúc lợi 1% và quỹ đầu tư phát triển 3% trên lợi nhuận sau thuế.



Về nhân sự, HĐQT miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang, Thành viên HĐQT, với lý do cá nhân theo đơn từ nhiệm, hiệu lực từ ngày 26/6/2026.

HĐQT bầu bổ sung bà Ngô Thị Như Phượng (SN 1994) - Tổng Giám đốc CTCP Thiên Hoàng Holdings - vào HĐQT cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027. Bà Phượng cũng là vợ của ông Đỗ Thành Nhân (SN 1981).



CTCP Thiên Hoàng Holdings ﻿

Thiên Hoàng Holdings có trụ sở tại TP HCM, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với vốn điều lệ 120 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm bà Ngô Thị Như Phượng nắm 91,67% vốn, bà Đặng Thị Hồng sở hữu 8,25% và ông Đỗ Thành Nhân nắm 0,08%. Bà Phượng hiện giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trong khi đó, theo thông tin công bố trên website của Thiên Hoàng Holdings, ông Đỗ Thành Nhân đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT.

Trước khi trở thành nhà đầu tư chiến lược của NRC, Thiên Hoàng Holdings từng gây chú ý khi mua vào 6,5 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (Mã: DST), qua đó trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu hơn 20% vốn điều lệ.

Về phía ông Đỗ Thành Nhân, doanh nhân này từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Louis Holdings, đồng thời là thành viên HĐQT tại CTCP Louis Capital (Mã: TGG) và CTCP Louis Land (Mã: BII). Gần đây, trên một website mang tên CTCP Louis Holdings đã xuất hiện thư ngỏ của ông Nhân gửi tới cổ đông, trong đó đề nghị HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 để rà soát tư cách cổ đông, tài sản, công nợ, hoạt động quản trị cũng như triển khai phương án tái cấu trúc doanh nghiệp.