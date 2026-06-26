BH Media thua kiện nhạc sĩ Giáng Son, Nguyễn Vĩnh Tiến

Ngày 26/6, TAND TP Hà Nội công bố phán quyết sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại về việc tranh chấp quyền sở hữu bản ghi âm, ghi hình giữa các nguyên đơn là nhạc sĩ Giáng Son , nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và bị đơn là Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media).

Dựa trên tài liệu chứng cứ và lời khai, tòa tuyên nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến là đồng tác giả, đồng thời là đồng chủ sở hữu quyền tác giả với bài hát Giấc mơ trưa.

Tòa ra phán quyết buộc BH Media phải chấm dứt ngay lập tức mọi hành vi xâm phạm quyền, gỡ bỏ hoàn toàn các thông tin xác nhận chủ sở hữu sai trái và dừng mọi hoạt động khai thác thương mại liên quan cho đến khi có sự đồng ý bằng văn bản của các đồng tác giả.

Tòa buộc BH Media phải thực hiện việc xin lỗi công khai nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến trên các phương tiện truyền thông.

Nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến.

Vụ kiện bắt đầu từ năm 2021, khi nhạc sĩ Giáng Son đăng tải ca khúc Giấc mơ trưa do ca sĩ Khánh Linh thể hiện lên kênh YouTube cá nhân để lưu trữ và giới thiệu tác phẩm. Ngay sau đó, hệ thống Content ID của YouTube gửi thông báo vi phạm bản quyền liên quan đến BH Media đối với chính bản ghi này.

Nhạc sĩ Giáng Son cho rằng bản ghi âm thuộc sở hữu của mình vì chị trực tiếp đầu tư tài chính, tổ chức sản xuất từ khâu thuê phòng thu đến phối khí cho album phát hành năm 2007, do đó nắm giữ quyền tác giả và quyền liên quan đối với bản ghi âm.

Còn BH Media bác cáo buộc, cho biết họ được nhận chuyển nhượng quyền quản lý và khai thác các bản ghi âm số từ Hồ Gươm Audio theo hợp đồng ký năm 2020, trong đó có ca khúc Giấc mơ trưa do nghệ sĩ đàn nhị Dương Thùy Anh thể hiện.

Đại diện doanh nghiệp cho rằng thông báo bản quyền mà nhạc sĩ Giáng Son nhận được chỉ là "thao tác kỹ thuật" của hệ thống Content ID khi họ tải tệp âm thanh lên nhằm bảo vệ bản ghi thuộc quyền quản lý. BH Media khẳng định không có mục đích khai thác thương mại tác phẩm của nguyên đơn và đã chủ động gỡ bỏ xác nhận bản quyền ngay sau khi nhận được phản ánh vào tháng 10/2021 để chấm dứt mọi ảnh hưởng.

Theo nguyên đơn, mấu chốt vụ kiện nằm ở sự khác biệt giữa các bản ghi âm và nguồn gốc của chúng.

Nhạc sĩ Giáng Son cho hay, chị từng cho phép nghệ sĩ Dương Thùy Anh sử dụng phần phối khí của ca khúc để làm đĩa CD cho Hồ Gươm Audio, nhưng bản ghi của Dương Thùy Anh và bản ghi của Khánh Linh là hai bản ghi âm hoàn toàn khác nhau.

Việc BH Media sử dụng tệp tham chiếu khiến video của chị bị hệ thống khiếu nại bản quyền không chính xác. Trong khi đó, dù Hồ Gươm Audio xác nhận đã chuyển nhượng quyền cho BH Media, đơn vị này không còn lưu giữ hồ sơ hoặc giấy phép phát hành gốc từ năm 2007 để đối chứng.

Hai nhạc sĩ cho rằng vụ kiện đã vượt ra ngoài phạm vi tranh chấp cá nhân, liên quan đến quyền lợi của hàng nghìn nghệ sĩ trên môi trường số.

Do đó, họ mong muốn tòa án đưa ra phán quyết công tâm, tạo cơ sở pháp lý và tiền lệ cho các tranh chấp tương tự trong tương lai.