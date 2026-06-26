Khang Điền muốn tham gia dự án gần 16.400 tỷ đồng tại TP.HCM

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cụ thể, Khang Điền sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc công ty tham gia đầu tư Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành, TP.HCM theo phương thức đối tác công tư (PPP) theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 19/6/2026 của HĐND TP.HCM.

Theo tờ trình, dự án bao gồm 2 khu. Trong đó, khu thứ nhất là khu Mả Lạng có phạm vi và địa điểm thực hiện được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh thuộc phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Quy mô dự kiến của khu này là chỉnh trang đô thị, trong đó đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (trường học liên cấp 1-2) và xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư, bao gồm nhà chung cư là nhà ở xã hội khoảng 38 tầng với 1.400 căn hộ và nhà ở thấp tầng khoảng 93 căn theo quy hoạch.

Ảnh minh họa

Khu thứ hai là khu Chợ Gà - Gạo có phạm vi thực hiện được giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt,Yersin và Hẻm 3 Yersin thuộc phường Bến Thành, TP.HCM. Quy mô đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư, bao gồm nhà chung cư là nhà ở xã hội khoảng 35 tầng với 760 căn hộ theo quy hoạch.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 42.090,5 m2, trong đó Khu Mả Lạng khoảng 37.740,5 m2 và Khu Chợ Gà - Gạo khoảng 4.350 m2.

Tiến độ xây dựng dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029 (khởi công trong quý III/2026, hoàn thành xây dựng vào quý IV/2028, bàn giao đưa vào khai thác, vận hành trong năm 2029). Thời hạn hợp đồng dự án là 5 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng gần 16.369,5 tỷ đồng. Được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất kết hợp thanh toán bằng ngân sách Nhà nước.

Trong đó, giá trị thanh toán bằng quỹ đất tương ứng khoảng gần 10.734,7 tỷ đồng, giá trị thanh toán bằng ngân sách Thành phố tương ứng khoảng gần 5.634,8 tỷ đồng (chỉ sử dụng khi giá trị quỹ đất dự kiến không đủ thanh toán cho nhà đầu tư).

Nội dung thứ hai Khang Điền lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo - Khu A, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM (nay là phường Tân tạo, TP.HCM) (Dự án Tân Tạo A) do công ty con Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc làm chủ đầu tư.

Theo tờ trình, để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế triển khai dự án, Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc đã rà soát, cập nhật tổng mức đầu tư của Dự án Tân Tạo A, bao gồm các chi phí đầu tư xây dựng, tiền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí liên quan.

Qua đó, trình cổ đông thông qua điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án từ gần 7.727,4 tỷ đồng lên mức 17.917,8 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm khoảng hơn 10.180,4 tỷ đồng.

Các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 17/6/2026 sẽ xem xét và cho ý kiến về các nội dung nêu trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông, gửi về Khang Điền trước 16h ngày 6/7/2026.



