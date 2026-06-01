VinMetal tuyển cán bộ nguồn cho đại dự án thép 80.000 tỷ đồng tại Vũng Áng: Yêu cầu kinh nghiệm tối thiểu 10 năm, tuyển cả vị trí Giám đốc

VinMetal vừa thông báo tuyển đội ngũ cán bộ nguồn phục vụ Đại tổ hợp gang thép công nghệ cao tại Vũng Áng, với nhiều tiêu chí hướng đến các nhân sự quản lý giàu kinh nghiệm trong ngành công nghiệp nặng.

Theo thông tin tuyển dụng, doanh nghiệp ưu tiên ứng viên có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm, từng trực tiếp tham gia các dự án đầu tư mới (greenfield), đặc biệt ở các giai đoạn thiết kế, lắp đặt và chạy thử trước khi vận hành. Kinh nghiệm làm việc với nhà thầu, đơn vị tư vấn và đối tác quốc tế cũng là một trong những tiêu chí được đặt ra.

Đợt tuyển dụng tập trung vào các vị trí như Giám đốc sản xuất và Cán bộ nguồn khối dự án, thuộc các lĩnh vực thép, luyện kim, điện - tự động hóa, cơ khí, quản lý tiến độ và kiểm soát chất lượng.

VinMetal cho biết đội ngũ được tuyển chọn sẽ tham gia xây dựng mô hình quản trị, tiêu chuẩn vận hành và lực lượng nhân sự nòng cốt cho tổ hợp ngay từ giai đoạn đầu.



Đợt tuyển dụng diễn ra trong bối cảnh VinMetal đang thúc đẩy triển khai Đại tổ hợp gang thép công nghệ cao tại Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích hơn 460 ha tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, với công suất giai đoạn đầu khoảng 5 triệu tấn thép mỗi năm. Nhà máy dự kiến sản xuất thép cuộn cán nóng (HRC), thép cường độ cao và thép hợp kim, phục vụ các ngành ôtô, hạ tầng, cơ khí chế tạo và xây dựng.