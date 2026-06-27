FPT thu về nửa tỷ USD từ "gã khổng lồ" chiếm hơn 70% thị phần mua bán ô tô Mỹ

Đầu năm 2020, ngay trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19, Tập đoàn sở hữu hệ thống mua bán ô tô hàng đầu tại Mỹ quyết định tinh gọn nhà cung cấp, giảm từ 197 đối tác xuống còn 3 đối tác chiến lược.

Ngay trong tâm dịch, một nhóm nhân sự của FPT đã lên chuyến bay "một chiều" sang Mỹ làm việc trực tiếp tại trụ sở của khách hàng. Hàng loạt các yêu cầu của khách hàng được xử lý 24/7 tại Mỹ, Việt Nam và các trung tâm nguồn lực cùng múi giờ với khách hàng. Tốc độ phản hồi yêu cầu của FPT khiến khách hàng bất ngờ. Hai tháng sau, trong 3 đối tác chiến lược vào "vòng chung kết", FPT trở thành đơn vị được ưu tiên giao phần lớn khối lượng công việc. Trong vòng một năm, quy mô nhân sự cho dự án tăng từ 0 lên 1.300 người.

Đội ngũ nhân sự của dự án trong một buổi làm việc.

Từ nền tảng hợp tác đó, trong làn sóng bùng nổ của AI tạo sinh, hai bên bước vào giai đoạn chuyển đổi AI trên quy mô lớn. Xác định dữ liệu là yếu tố nền tảng quyết định hiệu quả của các dự án chuyển đổi AI, FPT đã nhanh chóng "làm sạch" khối lượng lớn dữ liệu kỹ thuật, xây dựng kho dữ liệu tập trung và thiết lập hàng trăm ngữ cảnh phục vụ khai thác AI.

Nhờ nền tảng dữ liệu được chuẩn bị bài bản nên bộ công cụ báo cáo thông minh dựa trên tác nhân AI nhanh chóng được đưa vào vận hành và mang lại hiệu quả tức thì. Nếu trước đây ban lãnh đạo Tập đoàn mua bán ô tô chiến 70% thị phần tại Mỹ phải mất nhiều ngày để tổng hợp và phân tích báo cáo thị trường, thì nay toàn bộ quá trình này chỉ còn khoảng 15 phút.

Đồng thời hai bên cũng hình thành một AI Hub, tập hợp tri thức của hàng nghìn nhân sự đang thực hiện hàng chục nghìn công việc khác nhau. Chỉ sau thời gian ngắn, 50 giải pháp, ứng dụng, công cụ và các tác nhân AI đã được FPT chủ động đưa vào AI Hub để sử dụng trên quy mô toàn doanh nghiệp.

Đặc biệt, khi các yêu cầu bảo mật mới khiến việc xử lý lỗ hổng trở nên cấp bách, FPT đã nhanh chóng phát triển bộ công cụ bảo mật ứng dụng AI để tự động khắc phục và kiểm định hệ thống. Nhờ đó, hàng chục nghìn vấn đề bảo mật được xử lý chỉ trong hai tháng, thay vì phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm như trước đây.

Song song với việc phát triển các công cụ, giải pháp AI, FPT chủ động xây dựng các mô hình phát triển phần mềm mới dựa trên AI, từ mô hình đội ngũ phát triển phần mềm được tái thiết kế với AI, hiện đại hóa hệ thống bằng AI đến các chương trình vận hành và bảo trì ứng dụng có sự hỗ trợ của AI. Quá trình chuyển đổi được thực hiện theo từng đợt, từng nhóm phát triển nhằm từng bước xây dựng mô hình phát triển phần mềm lấy AI làm trung tâm.

Hơn 1.000 nhân sự triển khai các dự án cho Tập đoàn mua bán ô tô này đã chuyển từ cấp độ khám phá và thử nghiệm AI lên cấp độ quản trị AI có hệ thống, quy chuẩn dữ liệu và kiến trúc, tương đương với cấp độ 3 của CASAN, khung năng lực AI-Native do FPT thiết kế. Khung năng lực AI này gồm 5 cấp độ từ Curios (Khám phá và thử nghiệm AI), Augmented (ứng dụng AI để tăng năng suất cá nhân), Standard (Quản trị AI có hệ thống, quy chuẩn dữ liệu và kiến trúc), Automated (AI tự vận hành các quy trình, tạo giá trị kinh doanh rõ rệt) đến Native (Cấu trúc lại toàn bộ doanh nghiệp lấy AI làm trung tâm) cung cấp lộ trình chuyển đổi AI bài bản, mang lại hiệu quả đo lường được.

FPT đưa ra khung năng lực AI-Native 5 cấp độ, CASAN cung cấp lộ trình chuyển đổi AI bài bản, mang lại hiệu quả đo lường được cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Những kết quả đó cũng đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên sang một giai đoạn mới. Từ mô hình cung cấp dịch vụ theo thời gian và nguồn lực, FPT hiện đảm nhận dịch vụ quản trị và hợp đồng trọn gói, vận hành toàn bộ hệ thống CNTT với 75 phần mềm trọng yếu của Tập đoàn này.

Hiện, mỗi năm, FPT thu về khoảng 100 triệu USD từ Tập đoàn Mỹ này. Doanh thu lũy kế tính đến nay đã lên đến con số nửa tỷ USD. Trong cuộc gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, ban lãnh đạo FPT cho rằng AI sẽ giúp mở rộng thị phần thay vì làm suy giảm tăng trưởng. Chiến lược của FPT là gia tăng tỷ trọng trong ngân sách CNTT của khách hàng thông qua việc nâng cao năng suất, cung cấp các giải pháp AI mới và củng cố quan hệ hợp tác dài hạn. Ban lãnh đạo FPT cũng cho biết doanh thu từ các dịch vụ liên quan đến AI được kỳ vọng tăng trưởng ít nhất 30% mỗi năm trong 5 năm tới. 5 tháng đầu năm, doanh thu từ Dịch vụ AI/Data Analytics của Tập đoàn tăng 67%.