TMT - EGREEN bắt đầu mở rộng mạng lưới hạ tầng sạc xe điện toàn quốc

Trong bối cảnh thị trường xe điện Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ hiện nay được xem là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Với quy mô phát triển mạng lưới trạm sạc cho tất cả các hãng xe phủ khắp trên phạm vi toàn quốc bao gồm các loại trụ sạc từ 7kW đến 1040kW, để phục vụ các dòng xe từ xe du lịch, xe bus, xe khách, các loại xe tải, hạng trung và hạng nặng, TMT - EGREEN đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống trạm sạc với mục tiêu đến năm 2030 đạt 30.000 trụ sạc trên quy mô toàn quốc.

Từ Bắc vào Nam – Mạng lưới không ngừng mở rộng

Điểm nổi bật trong giai đoạn triển khai đầu tiên của TMT - EGREEN là sự đa dạng về địa lý và mô hình hợp tác. Từ các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đến các địa phương giàu tiềm năng phát triển xe điện như Thanh Hóa, Phú Thọ, Bình Định, Lâm Đồng hay Kiên Giang, mạng lưới trạm sạc đang từng bước được hình thành và mở rộng.

Không chỉ tập trung tại các trung tâm kinh tế lớn, TMT - EGREEN định hướng phát triển hạ tầng sạc theo hướng phủ rộng tại nhiều địa phương, trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, các tuyến đường huyết mạch trên cả nước, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ sạc và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty logistic, người dùng xe điện trong quá trình di chuyển.

Các điểm sạc được phát triển linh hoạt theo mô hình như: Nhượng quyền, liên doanh liên kết và tự đầu tư với các đối tác là các tổ chức, hộ kinh doanh: trạm dừng nghỉ, trung tâm thương mại, cửa hàng xăng dầu, các khu đô thị, showroom ô tô, doanh nghiệp vận tải, các khu công nghiệp lớn….

Mô hình này không chỉ giúp TMT - EGREEN đẩy nhanh tốc độ mở rộng mạng lưới mà còn mở ra cơ hội hợp tác, khai thác hiệu quả hạ tầng và gia tăng giá trị cho các đối tác trong hệ sinh thái.

Với những chính sách hỗ trợ nhà đầu tư tối đa, đối soát thanh toán tự động hàng tuần, sản phẩm trụ sạc được bảo hành 05 năm, đơn giá sạc xe theo các khung giờ của nhà nước, trụ sạc và phần mềm thông minh nhận diện và ghi nhớ xe trên hệ thống, rút ngắn thao tác và thời gian đem lại hiệu quả tối đa cho các nhà đầu tư và thuận tiện người tiêu dùng.

Với hơn 130 điểm sạc đã ký kết hợp đồng và gấp rút đi vào vận hành trên toàn quốc, TMT - EGREEN đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển mạng lưới hạ tầng sạc rộng khắp, đồng hành cùng sự phát triển của thị trường xe điện Việt Nam trong giai đoạn tới.

Trụ sạc TMT – EGREEN ở Việt Hưng, Hà Nội.

Các điểm trạm sạc TMT - EGREEN đã chính thức vận hành

Miền Bắc

Wuling Long Biên – Công ty Ô tô điện Thủ Đô – Số 3+5 Nguyễn Văn Linh, P. Việt Hưng, Hà Nội

Gara Tuấn Khánh – QL 312, Văn Lôi, Tiến Thắng, Hà Nội

Taxi Hà Nội – 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Công ty PUS Việt Nam – KCN CNC, Thôn Thanh Nga, Xã Hoằng Sơn, Thanh Hóa

Đỗ Hoàng Huy – Đường Nguyễn Tất Thành, P. Vĩnh Phúc, Phú Thọ

Miền Trung

Công ty C.H.K – 143 Nguyễn Hữu Thọ, P. Hòa Cường, Đà Nẵng

Miền Nam

Wuling Quận 12 – 1454 QL 1A, P. Thới An, Q.12, TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Minh Tâm – 176 Lê Văn Thinh, P. Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh

Hộ kinh doanh Trần Văn Hiền – 22 Nguyễn Tất Thành, Krông Nô, Lâm Đồng

Thiên Lộc KL – Xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang.

Giải pháp sạc linh hoạt cho nhiều mô hình khai thác

Hệ thống trụ sạc đang vận hành được triển khai với nhiều cấp công suất phù hợp cho từng mô hình khai thác, từ sạc AC phục vụ nhu cầu hàng ngày đến các dòng sạc nhanh DC dành cho phương tiện vận tải và hành trình đường dài.

Toàn bộ hệ thống sử dụng cổng sạc tiêu chuẩn CCS2, tương thích với các dòng xe điện đang lưu hành tại Việt Nam. Người dùng có thể dễ dàng tra cứu vị trí điểm sạc, theo dõi trạng thái hoạt động của trụ và thực hiện thanh toán trực tuyến thông qua ứng dụng TMT - EGREEN.

Trạm sạc của TMT – EGREEN tại TP.HCM

Tăng tốc phát triển mạng lưới hạ tầng sạc xe điện

Mỗi điểm sạc được đưa vào hoạt động không chỉ góp phần mở rộng mạng lưới mà còn là minh chứng cho năng lực triển khai thực tế, sự đồng hành của các đối tác và quyết tâm phát triển hạ tầng sạc xe điện của TMT - EGREEN trên phạm vi toàn quốc.

Theo kế hoạch phát triển năm 2026, TMT - EGREEN đặt mục tiêu triển khai 2.100 trụ sạc trên toàn quốc, tạo đà để TMT -EGREEN triển khai 30.000 trụ sạc tới năm 2030, góp phần thực hiện QĐ 876/2022/QĐ -TTg của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt chương trình hành động về chuyển đổi xanh, giảm năng lượng phát thải khí carbon và khí metan của ngành GTVT cũng như cam kết của Việt Nam tại COP 26 giảm phát thải ròng bằng không năm 2050.