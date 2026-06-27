Vingroup chuyển quyền sở hữu hơn 15,2 triệu cổ phiếu Vinhomes, chưa công bố bên nhận

Theo báo cáo kết quả giao dịch công bố ngày 26/6, Vingroup đã chuyển quyền sở hữu hơn 15,2 triệu cổ phiếu VHM. Sau giao dịch, tập đoàn còn nắm giữ hơn 2,94 tỷ cổ phiếu, tương đương 71,7% vốn điều lệ của Vinhomes, giảm so với mức 2,96 tỷ cổ phiếu (72,07%) trước đó.

Giao dịch được thực hiện ngày 25/6/2025.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, đồng thời là Thành viên HĐQT Vinhomes. Cá nhân ông Vượng không nắm giữ cổ phần VHM

Đáng chú ý, giao dịch được thực hiện dưới hình thức chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), thay vì giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/6, giá VHM là 155.700 đồng/cổ phiếu. Như vậy tổng giá trị hơn 15,2 triệu cổ phiếu là hơn 2.370 tỷ đồng.

Báo cáo cũng không công bố danh tính bên nhận chuyển nhượng cũng như mục đích của giao dịch.

Mặc dù giảm tỷ lệ sở hữu sau giao dịch, Vingroup vẫn là cổ đông chi phối tại Vinhomes khi nắm giữ 71,70% vốn điều lệ của doanh nghiệp bất động sản lớn nhất thị trường.