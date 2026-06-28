Công an ập vào khám xét nơi ở, nơi làm việc, bắt tạm giam quản lý Trần Minh Duy SN 1990

Ngày 27/6, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết trên báo Nhân Dân rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (sinh năm 1975) và Trần Minh Duy (sinh năm 1990), cả hai cùng cư trú tại TP.HCM. Các đối tượng bị điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của hai bị can tại TP.HCM, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật và các dữ liệu điện tử liên quan. Đã xác định Lân và Duy là hai nhân vật cốt cán điều hành đường dây sản xuất nước yến, tổ yến chưng sẵn giả quy mô cực lớn tại Vĩnh Long.

Trước đó, qua công tác trinh sát và nắm bắt tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long đã bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất nằm tại Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm (xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long). Cơ sở này thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare (có trụ sở chính đặt tại TP.HCM).

Theo báo Người lao động, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng về quy trình sản xuất an toàn thực phẩm và sử dụng lao động. Toàn bộ 21 công nhân đang làm việc tại đây đều không có hợp đồng lao động và không được trang bị đồ bảo hộ theo quy định. Đáng chú ý, đại diện cơ sở không xuất trình được bất kỳ hồ sơ pháp lý nào liên quan đến giấy phép hoạt động tại địa điểm này, cũng như hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng của các sản phẩm đang tung ra thị trường.

Tiến hành khám xét sâu bên trong xưởng, công an phát hiện một lượng lớn nguyên liệu dùng để chế biến nước yến đã rơi vào tình trạng quá hạn sử dụng, hoặc nhập lậu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản niêm phong, tạm giữ toàn bộ dây chuyền máy móc, nguyên liệu và kho thành phẩm khổng lồ gồm: 80.724 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn đã hoàn thiện (đóng nắp, dán nhãn thương hiệu). 279.511 sản phẩm nước yến mới chỉ đóng nắp, chưa dán nhãn mác thành phẩm. Mỗi ngày cơ sở này xuất xưởng từ 10.000 đến 15.000 sản phẩm yến hũ thành phẩm.

Quá trình điều tra xác định, Lân là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Duy trực tiếp quản lý cơ sở sản xuất và pha chế sản phẩm.

Làm việc với cơ quan công an, các công nhân tại xưởng thừa nhận họ thực hiện việc nấu, chế biến nước yến chưng sẵn theo một công thức pha trộn hóa chất do Lân và Duy đưa ra. Quy trình này hoàn toàn không sử dụng bất kỳ một tỷ lệ thành phần yến tự nhiên nào .

Kết quả giám định từ cơ quan chuyên môn: Tiến hành kiểm nghiệm ngẫu nhiên 27 mẫu sản phẩm bị thu giữ, cơ quan chức năng xác định 100% các mẫu đều không phát hiện thành phần Acid Sialic (hoạt chất đặc trưng định danh của tổ yến). Trong đó, 4 mẫu hoàn toàn không có Acid Amin và không có thành phần Protein; 23 mẫu còn lại chỉ đạt hàm lượng Acid Amin chưa tới 70% so với tiêu chuẩn quy định của ngành thực phẩm.



Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục mở rộng vú án để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.