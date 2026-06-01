Không chỉ lô xe VinFast tại cảng Trung Quốc: Phát hiện thêm động thái cho thấy Green SM sắp đổ bộ ồ ạt sang châu Âu và châu Phi

Mới đây, hình ảnh hàng trăm chiếc xe điện mang thiết kế tương tự mẫu VinFast VF 6, phủ lớp sơn xanh lục lam đặc trưng của Green SM, đã thu hút sự chú ý lớn khi xuất hiện tại cảng Thái Thương (Giang Tô, Trung Quốc).

Thực chất, cảng biển này không phải là điểm đến cuối cùng mà chỉ là một trạm trung chuyển trong hành trình xuất khẩu xe của hãng. Lô xe này đã được xếp lên tàu tại cảng Hải Phòng trong khoảng thời gian từ ngày 7-9/6, lưu lại Thái Thương khoảng một tuần trước khi được chuyển sang tàu vận tải cỡ lớn Grande Melbourne để thẳng tiến sang thị trường châu Âu.

Theo hệ thống theo dõi hải trình, tàu Grande Melbourne đã ghé qua Singapore để tiếp nhiên liệu và đang tiếp tục di chuyển. Điểm đến dự kiến tiếp theo của chuyến tàu là cảng Southampton (Vương quốc Anh) vào ngày 29/7, trước khi chính thức cập cảng Antwerp (Bỉ) vào cuối ngày 31/7 theo đúng kế hoạch ban đầu.

Việc xuất khẩu phương tiện này nằm trong lộ trình vươn ra quốc tế của hãng, tiếp nối thành công sau khi ra mắt dịch vụ gọi xe thuần điện tại Almaty (Kazakhstan) vào ngày 23/6 – thị trường quốc tế thứ 6 của hãng.

Tuy nhiên, để những chiếc taxi xanh có thể trơn tru lăn bánh ngay khi cập cảng, việc chuẩn bị về mặt phương tiện thôi là chưa đủ. Đi trước một bước để đón đầu các lô xe đang trên biển, Green SM đang ráo riết kiện toàn bộ máy nhân sự, tạo lập nền móng hạ tầng vận hành ngay tại lục địa già.

Khoảng một tháng trở lại đây, nền tảng LinkedIn liên tục ghi nhận các đợt tuyển dụng quy mô lớn của Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) tại hàng loạt quốc gia châu Âu như Thụy Điển, Đan Mạch và Hà Lan. Hãng cũng mở rộng tìm kiếm nhân tài tại cả thị trường Bờ Biển Ngà (châu Phi).

Cơ cấu nhân sự được tuyển dụng trải rộng ở hầu hết các khâu trọng yếu của một bộ máy chi nhánh. Tại Thụy Điển – thị trường đang có nhu cầu nhân sự cao nhất với các vị trí tập trung ở Stockholm – GSM đang tìm kiếm "Set up Specialist" (Chuyên viên thiết lập). Đây là vị trí "nằm vùng" mang tính tiên phong, đòi hỏi 3 năm kinh nghiệm, có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng quy trình, làm việc với các cơ quan pháp lý và giám sát vận hành trong giai đoạn đầu ra mắt.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tuyển dụng hàng loạt cấp quản lý và chuyên viên khác như Giám sát vận hành đội xe (tại Thụy Điển), Trưởng nhóm/Chuyên viên Nhân sự và Kinh doanh (tại Copenhagen, Đan Mạch), và Chuyên viên Kiểm soát chất lượng, An toàn & An ninh (tại Amsterdam, Hà Lan). Đội ngũ này còn được củng cố bởi các chuyên gia về Kế toán, Thuế và Quản lý vận hành IT. Mức lương cụ thể cho các vị trí này hiện vẫn chưa được công bố.

Dù Green SM chưa đưa ra bất kỳ thông cáo chính thức nào về việc khai mở thị trường châu Âu, nhưng sự kết hợp nhịp nhàng giữa bước đi cung ứng "phần cứng" (các chuyến tàu chở xe đang đến gần) và động thái xây dựng "phần mềm" (chiêu mộ đội ngũ nhân sự bản địa) là minh chứng rõ nét cho thấy quá trình chuẩn bị đã bước vào giai đoạn nước rút.