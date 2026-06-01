Phát Đạt vay MB tối đa 8.835 tỷ cho thương vụ mua Lotte HCMC, đã thực chi 1.413 tỷ đồng

Theo công bố của Phát Đạt, khoản thanh toán đợt 1 có giá trị 513 tỷ đồng, được thực hiện ngày 29/6. Trước đó, ngày 28/5, doanh nghiệp đã thanh toán 900 tỷ đồng tiền đặt cọc liên quan đến thương vụ này.

Như vậy, tổng số tiền Phát Đạt đã thanh toán cho đối tác đến nay đạt hơn 1.413 tỷ đồng.

Thương vụ này bắt đầu được công bố từ cuối tháng 5, khi Phát Đạt và Lotte Properties HCMC ký biên bản ghi nhớ hợp tác liên quan đến dự án Thu Thiem Eco Smart City.

Lotte và Phát Đạt chính thức ký kết Hợp đồng Hợp tác Đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem ngày 26/06/2026.

Đến ngày 26/6, Phát Đạt ký hợp đồng nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Lotte Properties HCMC với Tập đoàn Lotte, qua đó tham gia hợp tác đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem. Cùng ngày, doanh nghiệp cũng ký hợp đồng tài trợ vốn với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank).

Theo công bố trước đó của Phát Đạt, giá trị giao dịch dự kiến để mua phần vốn góp tại Lotte Properties HCMC là 10.400 tỷ đồng. Con số này tương đương khoảng 39,1% tổng tài sản hợp nhất của Phát Đạt tại cuối Q1.26.

Phát Đạt và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) đã ký kết hợp đồng tài trợ vốn ngày 26/06/2026.

Để tài trợ thương vụ, HĐQT Phát Đạt đã thông qua chủ trương vay vốn tại MB Bank - Chi nhánh Sài Gòn với hạn mức tối đa 8.835 tỷ đồng.

Khoản vay gồm hơn 6.108 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 35% phần vốn góp tại Lotte Properties HCMC và hơn 2.726 tỷ đồng để góp thêm vốn tương ứng tỷ lệ sở hữu 35%, nhằm tăng vốn điều lệ Lotte Properties HCMC lên 12.000 tỷ đồng. Thời hạn vay là 96 tháng kể từ sau ngày giải ngân đầu tiên.

Động thái tham gia thương vụ Lotte diễn ra trong bối cảnh Phát Đạt đang tái cấu trúc danh mục đầu tư. Từ đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn tất chuyển nhượng dự án Thuận An 1, thu về khoảng 1.900 tỷ đồng.

Đầu tháng 6, HĐQT Phát Đạt thông qua chủ trương chuyển nhượng 99,34% vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Serenity. Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục thông qua việc để công ty con chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Cao Ốc Hòa Phú, chủ đầu tư dự án Thuận An 2, với giá không thấp hơn 3.000 tỷ đồng.﻿

Lotte Eco Smart City Thu Thiem nằm tại phân khu chức năng 2A của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trải trên 6 lô đất liền kề với diện tích khoảng 7,5 ha. Dự án được định hướng là tổ hợp đô thị đa chức năng, gồm thương mại - dịch vụ, văn phòng, khách sạn, căn hộ và không gian công cộng.

Về tình hình tài chính, theo báo cáo hợp nhất Q1.26, Phát Đạt ghi nhận doanh thu thuần 104,3 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 137,5 tỷ đồng.

Tại cuối quý, doanh nghiệp có tổng tài sản 26.600 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 12.556 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 15.061 tỷ đồng và tổng nợ vay khoảng 4.406 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền cuối quý đạt hơn 185 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PDR giao dịch quanh vùng 14.700-14.800 đồng/cp trong phiên 29/6, với khối lượng hơn 3,1 triệu đơn vị.