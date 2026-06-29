Vietnam Airlines lãi lớn 7.600 tỷ nhưng hẹn sau 2032 mới hết lỗ lũy kế để chia cổ tức

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, mã chứng khoán: HVN) cho biết năm 2025 ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất 123.858 tỷ đồng. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 121.207 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm trước.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 8.168 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.607 tỷ đồng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietnam Airlines có lãi sau giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19.

Tuy nhiên, hãng vẫn chưa thể chia cổ tức do đến cuối năm 2025 còn lỗ sau thuế chưa phân phối hợp nhất 26.686 tỷ đồng.

Tại đại hội, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines, cho biết doanh nghiệp dự kiến xóa lỗ lũy kế trong giai đoạn 2030 - 2032. Sau khi xử lý hết lỗ lũy kế, hãng sẽ cân đối nguồn lực để chia cổ tức cho cổ đông.

Tình hình tài chính của Vietnam Airlines đã cải thiện so với giai đoạn trước. Tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu hợp nhất đạt 6.730 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu công ty mẹ và hợp nhất đã chấm dứt tình trạng âm vốn.

Giá nhiên liệu bay kéo lợi nhuận năm 2026 xuống thấp

Bước sang năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 138.899 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm 2025. Hãng dự kiến vận chuyển 27,73 triệu lượt khách và 361.400 tấn hàng hóa.

Dù vậy, kế hoạch lợi nhuận năm nay được xây dựng thận trọng do biến động giá nhiên liệu bay. Vietnam Airlines đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 510 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chỉ 22 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức thực hiện năm 2025.

Trong quý I/2026, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 4.514 tỷ đồng; riêng công ty mẹ đạt 3.948 tỷ đồng. Tuy nhiên, sang quý II/2026, giá nhiên liệu bay tăng mạnh khiến chi phí của hãng chịu áp lực lớn.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, riêng quý II, tác động từ giá nhiên liệu có thể làm chi phí tăng hơn 7.000 tỷ đồng và hãng dự kiến lỗ khoảng 2.000 tỷ đồng. Dù vậy, nhờ kết quả tích cực trong quý I, Vietnam Airlines vẫn ước lãi hợp nhất gần 2.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietnam Airlines cũng tiếp tục củng cố nguồn vốn. Hãng đã chào bán 900 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, huy động 8.971 tỷ đồng, tương đương 99,68% kế hoạch. Nguồn vốn tăng thêm được ưu tiên cho trả nợ và đầu tư phát triển dài hạn.