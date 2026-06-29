Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng phát hành MV đầu tay, chính thức ra mắt mảng âm nhạc

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tập đoàn Vingroup công bố MV "Uống Nước Nhớ Nguồn" , sản phẩm âm nhạc đầu tiên của tập đoàn kể từ khi bổ sung văn hóa là một trụ cột phát triển.

MV do Công ty Cổ phần Phát triển Tài năng Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (V-Culture Talents), thành viên của Vingroup, phát hành. Ca khúc do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác, được Quốc Thiên và Lâm Bảo Ngọc thể hiện. Theo Vingroup, tác phẩm hướng đến việc lan tỏa thông điệp tri ân cha mẹ và các thế hệ đi trước.

Tháng 11/2025, Vingroup công bố bổ sung văn hóa vào hệ sinh thái phát triển, bên cạnh Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh và Thiện nguyện xã hội.

Để triển khai định hướng này, tập đoàn thành lập ba doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film, Công ty Cổ phần Phát triển Tài năng Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (V-Culture Talents) và Công ty Cổ phần Tổ chức Sự kiện V-Spirit.

Theo giới thiệu của Vingroup, V-Culture Talents có nhiệm vụ tuyển chọn, đào tạo và phát triển tài năng trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và một số loại hình văn hóa truyền thống như chèo, quan họ, ví giặm, cải lương, đờn ca tài tử... Doanh nghiệp cũng định hướng phối hợp với nghệ nhân, nghệ sĩ trong các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

Bên cạnh âm nhạc, Vingroup cũng mở rộng sang lĩnh vực điện ảnh. Ngày 27/5/2026, tập đoàn công bố chiến lược phát triển V-Film với định hướng đầu tư vào các dự án phim lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Theo kế hoạch, V-Film sẽ tham gia các khâu từ phát triển kịch bản, sản xuất, hậu kỳ đến phát hành. Đầu tháng 6, doanh nghiệp phát động chương trình tuyển chọn diễn viên trên toàn quốc cho một dự án phim cổ trang, dã sử Việt Nam.