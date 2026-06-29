Masan Consumer kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, củng cố nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới

Ngày 26/6/2026, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer – HOSE: MCH) đã công bố quyết định bổ nhiệm thêm các Phó Tổng Giám đốc, tiếp tục hoàn thiện bộ máy điều hành trong bối cảnh doanh nghiệp bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với quy mô lớn hơn, tốc độ nhanh hơn và yêu cầu vận hành ngày càng cao.

Theo thông tin công bố, ông Trần Tuấn Cường, Giám đốc Kinh doanh Toàn quốc Cấp cao, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh. Đồng thời, ông Huỳnh Việt Thăng, Giám đốc Tài chính công ty, được giao thêm trọng trách mới với cương vị Phó Tổng Giám đốc Vận hành.

Masan Consumer cho biết, ông Trần Tuấn Cường sẽ đảm nhiệm vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh thông qua mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới và nâng cao năng lực thương mại. Ông Huỳnh Việt Thăng sẽ tập trung chuẩn hóa vận hành, nâng cao hiệu suất, xây dựng năng lực tổ chức và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Bên cạnh đó, ông Đoàn Quốc Hưng được giao phụ trách tích hợp chuyển đổi số chuỗi cung ứng (Supply Chain). Các vị trí này bổ trợ và hoàn thiện hai năng lực cốt lõi của Masan Consumer là thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực vận hành.

Nhìn rộng hơn từ đầu năm 2026 tới nay, đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp này tiến hành cải tổ bộ máy. Trước đó, vào cuối tháng 2/2026, Masan Consumer đã mở màn cho chiến dịch kiện toàn nhân sự bằng việc bổ nhiệm bà Nguyễn Trương Kim Phượng vào vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách ngành hàng Thực phẩm tiện lợi và Đồ uống.

Việc liên tục thiết lập các vị trí trọng yếu tại thượng tầng từ đầu năm đến nay cho thấy một định hướng nhất quán, bài bản của Masan Consumer trong việc chủ động xây dựng nguồn nhân lực quản lý dài hạn và nâng cao năng lực quản trị cho tương lai.

Trong bối cảnh ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, dữ liệu lớn và sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng, năng lực tổ chức ngày càng trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đối với Masan Consumer, giai đoạn hiện nay được xem là thời điểm quan trọng khi nhiều động lực tăng trưởng mới đang cùng lúc được kích hoạt. Trong đó, mô hình Retail Supreme tiếp tục mở rộng được kỳ vọng đóng vai trò động lực tăng trưởng chủ đạo. Doanh nghiệp dự kiến mô hình này sẽ đóng góp khoảng 30-40% tăng trưởng doanh thu trong năm 2026. Song song với đó là chiến lược đổi mới sản phẩm, mở rộng thị trường quốc tế, phát triển ngành hàng mới và nâng cao hiệu quả vận hành trên toàn hệ thống.

Khi các động lực tăng trưởng được triển khai đồng thời, yêu cầu đối với bộ máy điều hành cũng thay đổi theo hướng chuyên môn hóa sâu hơn, linh hoạt hơn và có khả năng vận hành ở quy mô lớn hơn. Theo đó, việc kiện toàn ban điều hành được xem là bước đi nhằm đảm bảo tổ chức có đủ năng lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực. Theo số liệu công bố, doanh thu lũy kế 5 tháng đầu năm 2026 của Masan Consumer đạt 12.732 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Các động lực như cao cấp hóa sản phẩm, mở rộng ngành hàng mới và tăng trưởng kinh doanh quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh.

Trong dài hạn, chiến lược phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận cùng việc liên tục nâng cấp năng lực tổ chức được xem là một trong những nền tảng quan trọng giúp Masan Consumer duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường FMCG có thương hiệu tại Việt Nam, đồng thời tạo dư địa cho các tham vọng tăng trưởng mới trong tương lai.

Việc liên tiếp bổ nhiệm nhân sự cấp cao vì vậy không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, mà còn phản ánh quá trình chuẩn bị cho một giai đoạn tăng trưởng mới của Masan Consumer, nơi năng lực quản trị và chất lượng đội ngũ lãnh đạo sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng.