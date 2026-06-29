Lý do hàng nghìn xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc

Mới đây, kênh truyền thông chính thức của chính quyền thành phố Tô Châu (Trung Quốc) đăng tải video về hoạt động tại cảng Thái Thương (Taicang) - một trong những cảng xuất khẩu ô tô lớn nhất nước này. Theo nội dung video, cảng Thái Thương đã xử lý khoảng 507.000 xe xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2026, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Số xe điện VinFast với màu xanh đặc trưng tại cảng Thái Thương, Tô Châu. Video: This is Suzhou

Điều khiến nhiều người dùng Việt Nam chú ý là trong video xuất hiện số lượng lớn ô tô điện VinFast mang màu xanh đặc trưng của hãng taxi Green SM. Điều này làm dấy lên thắc mắc về việc vì sao xe VinFast sản xuất tại Việt Nam lại xuất hiện trong một video nói về hoạt động xuất khẩu ô tô của Trung Quốc.

Thực chất, đây là lô xe của Green SM đang trên hành trình vận chuyển từ Việt Nam sang các thị trường quốc tế. Cụ thể, lô xe được xếp lên tàu tại cảng Hải Phòng trong khoảng từ ngày 7-9/6, cập cảng Thái Thương vào ngày 13/6 và lưu lại đây khoảng một tuần trước khi tiếp tục hành trình.

Lô xe sau đó được chuyển sang tàu vận tải cỡ lớn Grande Melbourne để tiếp tục tới châu Âu. Dự kiến, chuyến tàu này dự kiến cập cảng Antwerp (Bỉ) vào cuối ngày 31/7 tới đây.

Theo dõi hành trình trang Marinetraffic, tàu Grande Melbourne đã ghé qua tại Singapore để tiếp nhiên liệp rồi tiếp tục di chuyển. Trên lịch trình ghi rõ, điểm đến tiếp theo của tàu thành phố Southampton (Vương quốc Anh) vào ngày 29/7 tới đây. Rất có thể sau khi nghỉ chân tại đây, tàu sẽ tiếp tục đến cảng Antwerp (Bỉ) theo dự kiến ban đầu. Hiện Green SM chưa công bố chính thức kế hoạch mở rộng sang các quốc gia châu Âu.

Tàu vận chuyển lô xe VinFast vẫn đang trong khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Marinetraffic

Được thành lập vào năm 2023, Green SM hiện vận hành dịch vụ di chuyển thuần điện tại Việt Nam và nhiều thị trường quốc tế như Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Kazakhstan. Toàn bộ đội xe của doanh nghiệp này đều sử dụng các mẫu ô tô điện do VinFast sản xuất.

Việc lô xe VinFast xuất hiện tại cảng Thái Thương cho thấy vai trò ngày càng lớn của các trung tâm trung chuyển quốc tế trong chuỗi logistics ô tô toàn cầu. Thay vì phản ánh nguồn gốc sản xuất, sự xuất hiện này chủ yếu liên quan đến hoạt động trung chuyển và tối ưu hóa tuyến vận tải quốc tế của các hãng tàu.