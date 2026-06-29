Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lý do hàng nghìn xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc

| | Doanh nghiệp

Lý do hàng nghìn xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc

Việc hàng nghìn xe điện VinFast mang màu sơn đặc trưng của Green SM xuất hiện trong một video giới thiệu hoạt động xuất khẩu ô tô tại Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Việt Nam trong những ngày qua.

 

Mới đây, kênh truyền thông chính thức của chính quyền thành phố Tô Châu (Trung Quốc) đăng tải video về hoạt động tại cảng Thái Thương (Taicang) - một trong những cảng xuất khẩu ô tô lớn nhất nước này. Theo nội dung video, cảng Thái Thương đã xử lý khoảng 507.000 xe xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2026, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.

Lý do hàng nghìn xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc- Ảnh 1.

Lý do hàng nghìn xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc- Ảnh 2.

Lý do hàng nghìn xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc- Ảnh 3.

Số xe điện VinFast với màu xanh đặc trưng tại cảng Thái Thương, Tô Châu. Video: This is Suzhou

Điều khiến nhiều người dùng Việt Nam chú ý là trong video xuất hiện số lượng lớn ô tô điện VinFast mang màu xanh đặc trưng của hãng taxi Green SM. Điều này làm dấy lên thắc mắc về việc vì sao xe VinFast sản xuất tại Việt Nam lại xuất hiện trong một video nói về hoạt động xuất khẩu ô tô của Trung Quốc.

Thực chất, đây là lô xe của Green SM đang trên hành trình vận chuyển từ Việt Nam sang các thị trường quốc tế. Cụ thể, lô xe được xếp lên tàu tại cảng Hải Phòng trong khoảng từ ngày 7-9/6, cập cảng Thái Thương vào ngày 13/6 và lưu lại đây khoảng một tuần trước khi tiếp tục hành trình.

Lô xe sau đó được chuyển sang tàu vận tải cỡ lớn Grande Melbourne để tiếp tục tới châu Âu. Dự kiến, chuyến tàu này dự kiến cập cảng Antwerp (Bỉ) vào cuối ngày 31/7 tới đây.

Theo dõi hành trình trang Marinetraffic, tàu Grande Melbourne đã ghé qua tại Singapore để tiếp nhiên liệp rồi tiếp tục di chuyển. Trên lịch trình ghi rõ, điểm đến tiếp theo của tàu thành phố Southampton (Vương quốc Anh) vào ngày 29/7 tới đây. Rất có thể sau khi nghỉ chân tại đây, tàu sẽ tiếp tục đến cảng Antwerp (Bỉ) theo dự kiến ban đầu. Hiện Green SM chưa công bố chính thức kế hoạch mở rộng sang các quốc gia châu Âu.

Lý do hàng nghìn xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc- Ảnh 4.

Tàu vận chuyển lô xe VinFast vẫn đang trong khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Marinetraffic

Được thành lập vào năm 2023, Green SM hiện vận hành dịch vụ di chuyển thuần điện tại Việt Nam và nhiều thị trường quốc tế như Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Kazakhstan. Toàn bộ đội xe của doanh nghiệp này đều sử dụng các mẫu ô tô điện do VinFast sản xuất.

Việc lô xe VinFast xuất hiện tại cảng Thái Thương cho thấy vai trò ngày càng lớn của các trung tâm trung chuyển quốc tế trong chuỗi logistics ô tô toàn cầu. Thay vì phản ánh nguồn gốc sản xuất, sự xuất hiện này chủ yếu liên quan đến hoạt động trung chuyển và tối ưu hóa tuyến vận tải quốc tế của các hãng tàu.

Lý do hàng nghìn xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc- Ảnh 5.

Theo Bảo Lâm

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

Từ Khóa:
vinfast

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một lĩnh vực kinh doanh cán bộ, công chức không được tham gia từ 1/7/2026

Một lĩnh vực kinh doanh cán bộ, công chức không được tham gia từ 1/7/2026 Nổi bật

Chân dung nữ doanh nhân sinh năm 1994 là vợ ông Đỗ Thành Nhân và công ty 1 tháng tuổi sắp thâu tóm 1 DN địa ốc trên sàn

Chân dung nữ doanh nhân sinh năm 1994 là vợ ông Đỗ Thành Nhân và công ty 1 tháng tuổi sắp thâu tóm 1 DN địa ốc trên sàn Nổi bật

Hình ảnh bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên phúc thẩm vụ bán đất sân bay Nha Trang

Hình ảnh bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên phúc thẩm vụ bán đất sân bay Nha Trang

16:15 , 29/06/2026
Bắt tạm giam 4 bị can trục lợi bồi thường tại Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt tạm giam 4 bị can trục lợi bồi thường tại Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

16:13 , 29/06/2026
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm và kỳ vọng của Chủ tịch FPT

Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm và kỳ vọng của Chủ tịch FPT

16:10 , 29/06/2026
Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng vừa được phê duyệt có gì đặc biệt?

Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng vừa được phê duyệt có gì đặc biệt?

16:08 , 29/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên