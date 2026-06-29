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SMC được vinh danh ESG100 2026: Dấu ấn cho hành trình phát triển bền vững

| | Doanh nghiệp

SMC được vinh danh ESG100 2026: Dấu ấn cho hành trình phát triển bền vững

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC vừa được xướng tên trong Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 (ESG100), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển gắn liền với các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị.

Chương trình ESG100 Việt Nam Xanh do Công ty Cổ phần Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam (Viet Research) thực hiện và được công bố bởi Báo Tài chính – Đầu tư (Bộ Tài chính), dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá định lượng, nhằm xác định các doanh nghiệp có mức độ thực thi ESG nổi bật trên thị trường.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp trong các bảng xếp hạng ESG phản ánh xu hướng dịch chuyển rõ nét của thị trường vốn và chuỗi cung ứng, nơi các yếu tố như quản trị rủi ro, tính tuân thủ và minh bạch vận hành đang dần trở thành điều kiện tham chiếu quan trọng trong đánh giá năng lực dài hạn của doanh nghiệp.

Trong xu thế đó, SMC được ghi nhận là một trong các doanh nghiệp từng bước tích hợp các nguyên tắc ESG vào cấu trúc vận hành. Các yếu tố này được thể hiện thông qua việc tối ưu hóa hoạt động dịch vụ kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, đảm bảo an toàn trong vận hành và chuẩn hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp.

SMC được vinh danh ESG100 2026: Dấu ấn cho hành trình phát triển bền vững - Ảnh 1.

Được vinh danh trong ESG100 năm nay là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ và cam kết không ngừng của SMC.

Việc được ghi nhận trong ESG100 2026 là một dấu mốc trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, đồng thời cho thấy sự tương thích giữa định hướng chiến lược của SMC và xu hướng dịch chuyển sang mô hình tăng trưởng bền vững, nơi hiệu quả kinh doanh được xem xét song hành với tác động dài hạn đến môi trường và xã hội.

Không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận, kết quả này cũng đặt doanh nghiệp vào quỹ đạo tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn vận hành theo hướng ESG, trong bối cảnh các yêu cầu thị trường ngày càng khắt khe hơn về tính minh bạch và trách nhiệm doanh nghiệp.

SMC được vinh danh ESG100 2026: Dấu ấn cho hành trình phát triển bền vững - Ảnh 2.

Kiên định với phát triển bền vững, SMC cam kết tiếp tục kiến tạo giá trị tích cực cho khách hàng, cộng đồng và xã hội.

Trong giai đoạn tới, SMC định hướng tiếp tục hoàn thiện mô hình vận hành theo hướng hiệu quả và bền vững hơn, thông qua tối ưu quy trình, nâng cao chất lượng dịch vụ và củng cố hệ thống quản trị, nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
SMC, Viet Research

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