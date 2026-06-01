Ông Đỗ Thành Nhân hiện diện tại công ty thứ 3 sau khi tái xuất “chứng trường”: Doanh nghiệp lỗ lũy kế gần 528 tỷ, cổ phiếu 1.300 đồng và nguy cơ mất tư cách đại chúng

CTCP VKC Holdings (mã chứng khoán: VKC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 29/6 với loạt nội dung liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp, từ nhân sự, tên gọi, ngành nghề kinh doanh đến xử lý nợ, tăng vốn và đầu tư dự án mới.

Thiên Hoàng Holdings muốn nắm gần 90% vốn

Theo tài liệu đại hội, ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT CTCP Thiên Hoàng Holdings, nằm trong danh sách ứng viên HĐQT VKC nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, Thiên Hoàng Holdings dự kiến mua toàn bộ 170 triệu cổ phiếu VKC phát hành riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cp. Nếu phương án hoàn tất, doanh nghiệp này có thể sở hữu 89,81% vốn điều lệ VKC.

VKC cũng trình phương án phát hành riêng lẻ thêm 55 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ với Thiên Hoàng Holdings, cùng giá phát hành 10.000 đồng/cp. Theo phương án, nếu cả hai đợt phát hành thành công, vốn điều lệ VKC dự kiến tăng lên 2.450 tỷ đồng.

Thiên Hoàng Holdings còn xuất hiện trong phương án xử lý lô trái phiếu VKCH2123001 còn dư nợ gốc 200 tỷ đồng tại cuối năm 2025. VKC dự kiến bàn giao lô đất Mỹ Phước - Tân Vạn cùng toàn bộ nghĩa vụ trái phiếu cho Thiên Hoàng Holdings để chấm dứt nghĩa vụ thanh toán với trái chủ.

Sau khi hoàn tất, số tiền gốc, lãi và chi phí mà Thiên Hoàng Holdings thanh toán thay VKC sẽ được chuyển thành khoản vay mới, sau khi trừ giá trị lô đất bàn giao. Khoản vay này là cơ sở để thực hiện phương án hoán đổi nợ thành cổ phiếu trong giai đoạn 2026-2027.

Lỗ lũy kế gần 528 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính Q1.26, VKC ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 527,8 tỷ đồng tại ngày 31/3/2026, so với mức âm 516 tỷ đồng tại đầu năm. Vốn chủ sở hữu của công ty tại cuối Q1.26 âm 306 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của VKC đã thu hẹp mạnh trong nhiều năm. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm từ 1.037 tỷ đồng năm 2020 xuống 26 tỷ đồng năm 2025, tương ứng giảm khoảng 98%. Công ty lỗ sau thuế 53,38 tỷ đồng trong năm 2025.

Sang Q1.26, VKC ghi nhận doanh thu 5,2 tỷ đồng và lỗ sau thuế 11,5 tỷ đồng.

Cổ phiếu 1.300 đồng, không đáp ứng điều kiện đại chúng

Trên thị trường, cổ phiếu VKC đang giao dịch ở vùng giá thấp. Tính đến phiên 29/6, mã này đứng tại 1.300 đồng/cp. Với vốn điều lệ hiện tại 200 tỷ đồng, quy mô vốn hóa của VKC chỉ quanh 25 tỷ đồng.

Cổ phiếu VKC hiện thuộc diện hạn chế giao dịch sau khi công ty bị hủy niêm yết bắt buộc do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022. Đến tháng 5/2026, VKC tiếp tục nhận thông báo của UBCKNN về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng và phải theo dõi việc đáp ứng điều kiện này sau 1 năm kể từ ngày 16/3/2026.

Trường hợp vẫn không đáp ứng điều kiện theo quy định, VKC phải gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng tới UBCKNN để thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định.

UBCKNN cũng cho biết VKC chưa tuân thủ nghĩa vụ thông báo và công bố thông tin bất thường về việc không đáp ứng một trong các điều kiện công ty đại chúng; cơ quan quản lý sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

Đổi tên, đổi ngành sang may mặc

Song song với kế hoạch tái cấu trúc cổ đông và nợ, VKC trình cổ đông kế hoạch đổi tên thành CTCP Tập đoàn May mặc Velora, đồng thời chuyển ngành nghề chính sang sản xuất trang phục.

Doanh nghiệp dự kiến thoái toàn bộ vốn tại hai công ty con trong lĩnh vực cũ, gồm CTCP Sản xuất Cáp nhựa Vĩnh Khánh và thương hiệu VCOM với giá trị khoảng 19,4 tỷ đồng, cùng CTCP Đầu tư Kinh doanh Vĩnh Khánh trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VKC dự kiến thành lập hai pháp nhân mới trong lĩnh vực thời trang. CTCP Thời trang Velora Kids có vốn điều lệ 660 tỷ đồng, VKC sở hữu 90%; CTCP Thời trang Velora M&W có vốn điều lệ 440 tỷ đồng, VKC cũng nắm 90%. Tổng nguồn vốn lưu động phân bổ cho hai doanh nghiệp dự kiến khoảng 1.100 tỷ đồng.

Đáng chú ý, VKC trình chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Thời trang trẻ em và người lớn - Velora Global Campus tại Lâm Đồng, quy mô khoảng 50 ha, sử dụng khoảng 12.000 lao động. Theo tài liệu đại hội, dự án có tổng vốn đầu tư cố định khoảng 6.500 tỷ đồng và tổng nhu cầu vốn khoảng 7.600 tỷ đồng.

VKC cũng trình cổ đông kế hoạch vay vốn với hạn mức tối đa 3.000 tỷ đồng để đầu tư dự án, bổ sung vốn lưu động, cơ cấu lại các khoản nợ hiện hữu và phục vụ các mục đích khác phù hợp với chiến lược phát triển.

Trước VKC, ông Đỗ Thành Nhân gần đây cũng có một số động thái đáng chú ý như yêu cầu Louis Holdings triệu tập ĐHĐCĐ bất thường, trong khi Thiên Hoàng Holdings xuất hiện tại DST và NRC.