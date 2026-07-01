Một ngân hàng vừa xuất hiện 11 cổ đông sở hữu khối tài sản trên 2.000 tỷ đồng

Theo Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB (mã chứng khoán: NVB) gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhà băng này đã hoàn thành đợt phát hành 1 tỷ cổ phiếu phổ thông vào ngày 26/06/2026.

Với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, NCB đã thu về 10.000 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ lên gần 29.300 tỷ đồng.

Có 22 cá nhân đã tham gia vào đợt phát hành của NCB, sau giao dịch, tất cả đều nắm giữ trên 1% vốn của ngân hàng. Có 10 người sở hữu trên 4,9% vốn nhưng đều không vượt quá 5%.

Với thị giá cổ phiếu hiện đạt 14.500 đồng, tổng cộng 22 cổ đông này nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá gần 32.200 tỷ đồng. Trong đó có 11 người sở hữu trên 2.000 tỷ cùng 3 người khác sở hữu trên 1.000 tỷ đồng.

Dẫn đầu danh sách là bà Lê Thị Thu Hằng. Nhờ mua thêm gần 49,85 triệu cổ phiếu, bà Hằng nâng tổng sở hữu lên 145,6 cổ phiếu, tương đương 4,974% vốn điều lệ. Khối tài sản tương ứng đạt xấp xỉ 2.111 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT NCB - bà Bùi Thị Thanh Hương cũng góp mặt trong danh sách này. Sau khi mua thêm hơn 48 triệu cổ phiếu, bà Hương hiện nắm giữ hơn 140,38 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,795%), tương ứng khối tài sản hơn 2.035 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, thị giá cổ phiếu NVB đã có nhịp tăng trưởng ấn tượng kể từ nửa cuối tháng 5/2026, leo dốc từ vùng giá quanh 10.000 - 11.000 đồng/cp lên mốc 14.500 đồng/cp vào phiên 30/06/2026, cùng thanh khoản cải thiện rõ rệt với những phiên giao dịch đột biến đạt trên 1-2 triệu đơn vị.