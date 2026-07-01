Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngân hàng vừa xuất hiện 11 cổ đông sở hữu khối tài sản trên 2.000 tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Một ngân hàng vừa xuất hiện 11 cổ đông sở hữu khối tài sản trên 2.000 tỷ đồng

Đà tăng ấn tượng của cổ phiếu NVB thời gian qua đã giúp 11 cổ đông cá nhân của nhà băng này ghi nhận khối tài sản trên sàn chứng khoán vượt ngưỡng 2.000 tỷ đồng.

Theo Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB (mã chứng khoán: NVB) gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhà băng này đã hoàn thành đợt phát hành 1 tỷ cổ phiếu phổ thông vào ngày 26/06/2026.

Với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, NCB đã thu về 10.000 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ lên gần 29.300 tỷ đồng.

Có 22 cá nhân đã tham gia vào đợt phát hành của NCB, sau giao dịch, tất cả đều nắm giữ trên 1% vốn của ngân hàng. Có 10 người sở hữu trên 4,9% vốn nhưng đều không vượt quá 5%.

Với thị giá cổ phiếu hiện đạt 14.500 đồng, tổng cộng 22 cổ đông này nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá gần 32.200 tỷ đồng. Trong đó có 11 người sở hữu trên 2.000 tỷ cùng 3 người khác sở hữu trên 1.000 tỷ đồng.

Dẫn đầu danh sách là bà Lê Thị Thu Hằng. Nhờ mua thêm gần 49,85 triệu cổ phiếu, bà Hằng nâng tổng sở hữu lên 145,6 cổ phiếu, tương đương 4,974% vốn điều lệ. Khối tài sản tương ứng đạt xấp xỉ 2.111 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT NCB - bà Bùi Thị Thanh Hương cũng góp mặt trong danh sách này. Sau khi mua thêm hơn 48 triệu cổ phiếu, bà Hương hiện nắm giữ hơn 140,38 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,795%), tương ứng khối tài sản hơn 2.035 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, thị giá cổ phiếu NVB đã có nhịp tăng trưởng ấn tượng kể từ nửa cuối tháng 5/2026, leo dốc từ vùng giá quanh 10.000 - 11.000 đồng/cp lên mốc 14.500 đồng/cp vào phiên 30/06/2026, cùng thanh khoản cải thiện rõ rệt với những phiên giao dịch đột biến đạt trên 1-2 triệu đơn vị.

Trường An

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng trăm ông lớn muốn rót hơn 1 triệu tỷ đồng vào Đắk Lắk: Các công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bầu Hiển và bầu Thiện đã đăng ký 428.000 tỷ

Hàng trăm ông lớn muốn rót hơn 1 triệu tỷ đồng vào Đắk Lắk: Các công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, bầu Hiển và bầu Thiện đã đăng ký 428.000 tỷ Nổi bật

Ông Đỗ Thành Nhân hiện diện tại công ty thứ 3 sau khi tái xuất “chứng trường”: Doanh nghiệp lỗ lũy kế gần 528 tỷ, cổ phiếu 1.300 đồng và nguy cơ mất tư cách đại chúng

Ông Đỗ Thành Nhân hiện diện tại công ty thứ 3 sau khi tái xuất “chứng trường”: Doanh nghiệp lỗ lũy kế gần 528 tỷ, cổ phiếu 1.300 đồng và nguy cơ mất tư cách đại chúng Nổi bật

DN tài sản nghìn tỷ quản lý đất vàng 33 Láng Hạ tổ chức đại hội bất thành: Có loạt cổ đông lớn đình đám nhưng chỉ 4 người tham dự

DN tài sản nghìn tỷ quản lý đất vàng 33 Láng Hạ tổ chức đại hội bất thành: Có loạt cổ đông lớn đình đám nhưng chỉ 4 người tham dự

09:04 , 01/07/2026
Dragon Capital chuẩn bị mở ETF mới tại châu Âu, đón sóng nâng hạng chứng khoán Việt Nam

Dragon Capital chuẩn bị mở ETF mới tại châu Âu, đón sóng nâng hạng chứng khoán Việt Nam

07:51 , 01/07/2026
GS25: Từ ông lớn bán lẻ Hàn Quốc tham vọng mở 2.500 cửa hàng tại Việt Nam đến sự cố tạm đóng một điểm bán ở Hà Nội

GS25: Từ ông lớn bán lẻ Hàn Quốc tham vọng mở 2.500 cửa hàng tại Việt Nam đến sự cố tạm đóng một điểm bán ở Hà Nội

07:48 , 01/07/2026
Công ty dược phẩm hàng đầu trên sàn có tân Chủ tịch người Trung Quốc sau thương vụ thâu tóm nghìn tỷ, chốt trả cổ tức 6% bằng tiền

Công ty dược phẩm hàng đầu trên sàn có tân Chủ tịch người Trung Quốc sau thương vụ thâu tóm nghìn tỷ, chốt trả cổ tức 6% bằng tiền

07:45 , 01/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên