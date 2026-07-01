GS25: Từ ông lớn bán lẻ Hàn Quốc tham vọng mở 2.500 cửa hàng tại Việt Nam đến sự cố tạm đóng một điểm bán ở Hà Nội

Theo thông tin đã đưa, GS25 Việt Nam vừa thông báo tạm ngừng hoạt động cửa hàng GS25 Duy Tân tại địa chỉ số 4-6 ngõ 36 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội từ ngày 29/6/2026. Lý do được doanh nghiệp đưa ra là để “kiểm tra và rà soát toàn diện cơ sở vật chất cũng như quy trình vận hành” trước khi mở cửa trở lại.

Trong thông báo, GS25 gửi lời xin lỗi khách hàng vì sự bất tiện và khẳng định việc duy trì tiêu chuẩn vận hành, chất lượng dịch vụ, mang đến sự an tâm cho khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chuỗi.

Động thái này diễn ra sau khi mạng xã hội xuất hiện một bài đăng trên Threads, kèm hình ảnh được cho là ghi lại cảnh chuột xuất hiện tại khu vực chế biến của một cửa hàng GS25 ở Hà Nội. Hiện các thông tin liên quan đến thời điểm, bối cảnh và diễn biến cụ thể của hình ảnh này chưa được xác thực.

Tuy nhiên, việc một cửa hàng GS25 tại Duy Tân tạm ngừng hoạt động để rà soát quy trình vận hành đã khiến sự chú ý đổ dồn về chuỗi cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc này, nhất là trong bối cảnh GS25 mới Bắc tiến mạnh mẽ thời gian gần đây.

GS25 không phải một cái tên nhỏ trong ngành bán lẻ tiện lợi. Đây là thương hiệu cửa hàng tiện lợi thuộc GS Retail, một trong những nhà bán lẻ lớn của Hàn Quốc. Tại Việt Nam, GS25 chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên vào tháng 1/2018 tại TP.HCM, thông qua liên doanh giữa GS Retail Hàn Quốc và Sơn Kim. Theo đó, chủ sở hữu của chuỗi cửa hàng này là Công ty TNHH liên doanh GS Retail Việt Nam. GS Retail Việt Nam có 70% vốn góp của CVS Holdings - một công ty con của Sơn Kim Retail và 30% vốn góp của GS Retail Hàn Quốc.

Ngay từ khi vào Việt Nam, GS25 đã đặt ra tham vọng rất lớn. Năm 2019, khi chính thức triển khai nhượng quyền tại Việt Nam, đại diện GS25 từng nói tới mục tiêu mở 2.500 cửa hàng. Đây là con số cho thấy chuỗi này không xem Việt Nam là một thị trường thử nghiệm nhỏ, mà là một điểm đến chiến lược trong kế hoạch quốc tế hóa mô hình cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc.

Sau hơn 6 năm, GS25 đã trở thành một trong những chuỗi cửa hàng tiện lợi tăng tốc nhanh tại Việt Nam. Tháng 5/2024, GS25 khai trương cửa hàng thứ 300. Cửa hàng thứ 300 là GS25 Điện Biên Phủ tại TP.HCM, có diện tích 393 m2, bán nhiều món Hàn Quốc như ramyeon, bánh xoắn Kkwabaegi cùng đồ ăn vặt Việt Nam. Trước đó, đại diện GS25 từng chia sẻ họ đặt mục tiêu phát triển hơn 500 cửa hàng tại Việt Nam vào năm 2025.

Trang giới thiệu của GS25 Việt Nam cũng ghi nhận các cột mốc mở rộng đáng chú ý: Cửa hàng đầu tiên tại Empress Tower, Hai Bà Trưng, TP.HCM vào ngày 19/1/2018; cửa hàng thứ 100 tại Becamex Bình Dương vào tháng 3/2021; cửa hàng thứ 200 tại Victory Tower vào tháng 11/2022; cửa hàng thứ 300 tại Điện Biên Phủ vào tháng 5/2024. Đến tháng 3/2025, GS25 chính thức khai trương loạt cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội, đánh dấu bước Bắc tiến sau nhiều năm tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam.

Điểm khác biệt của GS25 tại Việt Nam nằm ở cách chuỗi này không chỉ bán hàng tiêu dùng nhanh, mà còn bán trải nghiệm ăn uống tiện lợi theo phong cách Hàn Quốc. Trong nhiều cửa hàng, GS25 bố trí khu vực ngồi lại, bán mì ly, cơm nắm, tokbokki, gà rán, bánh ngọt, đồ uống pha chế và các món ăn nhanh.

Với nhóm khách hàng trẻ, sinh viên và dân văn phòng, GS25 không đơn thuần là nơi mua nước, bánh hay đồ dùng cá nhân, mà còn là một điểm dừng chân để ăn nhanh, ngồi học, làm việc hoặc gặp bạn bè.

Chính mô hình này giúp GS25 tạo khác biệt so với nhiều cửa hàng bán lẻ truyền thống, nhưng cũng khiến yêu cầu vận hành trở nên khắt khe hơn. Một chuỗi cửa hàng tiện lợi có bán thực phẩm chế biến sẵn không chỉ cần kiểm soát hạn sử dụng và hàng hóa trên kệ, mà còn phải kiểm soát khu vực chế biến, dụng cụ nấu nướng, bảo quản nguyên liệu, vệ sinh ca kíp, xử lý rác thải và phòng chống côn trùng, động vật gây hại. Nói cách khác, khi cửa hàng tiện lợi ngày càng giống một mô hình lai giữa bán lẻ và F&B, rủi ro vận hành cũng tăng lên tương ứng.

Đây là bài toán không riêng GS25 gặp phải. Trong ngành bán lẻ tiện lợi, các chuỗi đều muốn tăng tỷ trọng nhóm hàng thực phẩm tươi, đồ ăn nhanh và sản phẩm độc quyền vì đây là nhóm giúp kéo khách quay lại thường xuyên hơn. Nhưng càng đẩy mạnh mảng “fresh food”, áp lực kiểm soát chất lượng càng lớn. Một cửa hàng mở 24/7, lưu lượng khách đông, nhân sự làm việc theo ca, nhiều sản phẩm chế biến trong ngày và mặt bằng nằm xen trong khu dân cư sẽ đòi hỏi quy trình vận hành đủ chặt ở từng chi tiết nhỏ.

Với GS25, việc phải tạm đóng cửa chi nhánh Duy Tân xuất hiện đúng thời điểm chuỗi đang mở rộng hiện diện tại Hà Nội. Đây là thị trường quan trọng nhưng không dễ, nơi các chuỗi phải cạnh tranh không chỉ với đối thủ cùng mô hình, mà còn với cửa hàng tạp hóa, quán ăn bình dân, trà sữa, cà phê, siêu thị mini và các nền tảng giao đồ ăn. Vì vậy, mỗi điểm bán mới của GS25 tại Hà Nội vừa là cơ hội mở rộng, vừa là một bài kiểm tra về năng lực thích nghi địa phương.

Về mặt kinh doanh, GS25 Việt Nam cũng cho thấy bức tranh không chỉ toàn màu hồng. Theo kết quả kinh doanh do CVS Holdings công bố, cả 3 năm 2023, 2024, 2025 CVS Holdings đều báo lỗ, tương ứng -153 tỷ đồng, -167 tỷ đồng và -97 tỷ đồng, tổng cộng lỗ 418 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty theo đó giảm dần từ 326 tỷ đồng năm 2021 về 192 tỷ đồng năm 2022 và còn 185 tỷ đồng năm 2023.

Dù vậy, chuỗi GS25 vẫn tiếp tục mở rộng, cho thấy đây là cuộc chơi dài hơi, nơi các doanh nghiệp chấp nhận chi phí lớn để giành vị trí, thói quen tiêu dùng và độ phủ.

Sau 8 năm vào Việt Nam, GS25 đã đi từ một thương hiệu Hàn Quốc mới mẻ đến một chuỗi có hàng trăm cửa hàng, tham vọng phủ rộng toàn quốc và định vị rõ ở nhóm khách hàng trẻ.

Nhưng càng lớn, bài toán của GS25 càng chuyển từ mở nhanh sang vận hành chắc. Trong ngành bán lẻ thực phẩm, độ phủ có thể giúp thương hiệu được nhớ đến, đồ ăn hợp khẩu vị có thể kéo khách vào cửa, nhưng niềm tin về vệ sinh và an toàn mới là thứ giữ khách quay lại.