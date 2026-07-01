Tìm nhà đầu tư khu công nghiệp dầu khí 'đắp chiếu' hơn 20 năm

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp, tại xã Gia Thuận (huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cũ), với mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp .

Dự án rộng 285 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.750 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm, thời gian đầu tư hạ tầng khoảng 3 năm từ khi có quyết định cho thuê đất.

Khu công nghiệp dịch vụ dầu khí Soài Rạp tại xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp.

Nhà đầu tư Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp sẽ được lựa chọn qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức xác định giá đất khởi điểm đưa ra đấu giá. Giá khởi điểm phải tính đúng, tính đủ tất cả chi phí hợp pháp các chủ đầu tư trước đã đầu tư hình thành tài sản tại dự án tới nay.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo; giám sát tiến độ dự án , không để xảy ra chậm trễ, lãng phí nguồn lực đất đai.

Dự án Khu công nghiệp dịch vụ dầu khí Soài Rạp có tiền thân là Khu công nghiệp Tàu thủy Soài Rạp (285 ha), được phê duyệt năm 2003, do Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin làm chủ đầu tư. Sau gần 7 năm thực hiện, Vinashin giải phóng mặt bằng, san lấp được khoảng 220 ha. Sau đó tập đoàn này xảy ra khủng hoảng và không còn đủ khả năng tiếp tục thực hiện dự án.

Năm 2010, Thủ tướng quyết định giao dự án trên cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiếp tục thực hiện. Sau khi nhận dự án, PVN giao lại cho Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí làm chủ đầu tư; năm 2011, dự án đổi tên thành Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp.

Sau khi nhận dự án, Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí cũng triển khai chậm trễ, gần như bỏ hoang, rồi đơn vị này xin trả lại dự án cho địa phương.

Năm 2018, UBND tỉnh Tiền Giang cũ có quyết định thu hồi quyền sử dụng đất dự án, do Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí trả lại đất.

Năm 2024, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang (cũ) có quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án này.

Sau khi hợp nhất tỉnh, UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện thủ tục để tái khởi động Dự án Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp.

Hiện, Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp chỉ có duy nhất nhà máy chế tạo ống thép của Công ty CP Sản xuất ống thép dầu khí đang hoạt động, với số vốn đăng ký hơn 2.170 tỷ đồng. Toàn bộ phần diện tích còn lại của khu 220 ha đã được Vinashin giải phóng mặt bằng, san nền vẫn bỏ hoang.