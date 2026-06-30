PVOIL tiếp tục lên tiếng về xăng E10

PVOil chiếm thị phần phân phối xăng dầu lớn thứ 2 cả nước.

PVOIL là doanh nghiệp có 1.000 cửa hàng trực thuộc và 1.500 trạm đại lý phân phối xăng dầu, chiếm thị phần lớn thứ hai (23%) với sản lượng tiêu thụ nội địa 5,8 triệu m3 một năm.

Chia sẻ tại tọa đàm "Xăng E10: Hiểu đúng, dùng tốt" do Bộ Công Thương tổ chức tại TP HCM ngày 30/6, ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng Giám đốc PVOIL, cho biết đơn vị chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực nào liên quan đến chất lượng xăng E10 trong toàn bộ quá trình thí điểm và triển khai.

PVOIL hiện có 13 cơ sở pha chế E10 và 7 cơ sở pha chế E5, với tổng công suất khoảng 4,1 triệu m³ mỗi năm, đủ đáp ứng nhu cầu hệ thống phân phối của doanh nghiệp và đối tác.

Doanh nghiệp cho biết nguồn xăng pha chế chủ yếu lấy từ 2 nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn và Dung Quất. Ngoài ra, doanh nghiệp chủ động nhập khẩu để đảm bảo nguồn xăng kinh doanh. Đối với ethanol, doanh nghiệp cho biết sử dụng cả nguồn nội địa và nhập khẩu để đảm bảo lượng ethanol lưu chứa tối thiểu 2 tháng trở lên, trong trường hợp sản lượng xăng tăng trưởng đột biến thì vẫn đáp ứng được nhu cầu.

Doanh nghiệp nhấn mạnh toàn bộ quy trình từ pha chế, lấy mẫu, lưu mẫu đến vận chuyển, xúc rửa bồn bể tại các cơ sở phân phối đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

“Từ lúc thí điểm triển khai 1/8/2025 đến nay, chúng tôi chưa nhận được phản hồi tiêu cực nào về xăng E10 và được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Từ ngày 15/5/2026 đến nay, sản lượng kinh doanh xăng E10, E5 của hệ thống PVOIL cũng tăng trưởng rất ấn tượng”, lãnh đạo PVOIL cho hay.

Ông Lê Trung Hưng, Phó Tổng Giám đốc PVOIL.

Chia sẻ thông tin tại tọa đàm, ông Nguyễn Thành Nam - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết thị trường xăng dầu trong nước thời gian qua duy trì được trạng thái ổn định. Nguồn cung etanol nhiên liệu (E100), xăng nền và các loại xăng sinh học (E5, E10) luôn được các thương nhân kinh doanh bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường. Hệ thống phân phối vận hành thông suốt, hoàn toàn không xảy ra tình trạng đứt gãy hay gián đoạn nguồn cung.

Số liệu thống kê thực tế từ ngày 01/6 đến ngày 24/6/2026 cho thấy những tín hiệu rất tích cực từ thị trường. Tổng sản lượng tiêu thụ xăng sinh học (bao gồm cả E5 và E10) trên toàn quốc đạt khoảng 850 triệu lít. Trong đó, xăng E10 ghi nhận mức tiêu thụ vượt trội với khoảng 800 triệu lít (chiếm tỷ lệ 94,12%), trong khi xăng E5 đạt khoảng 50 triệu lít (chiếm 5,88%).

“Qua theo dõi thông tin thị trường của Bộ Công Thương, đa số phương tiện đều lưu thông ổn định, an toàn khi sử dụng xăng E10”, ông Nam cho biết.

Là địa bàn tiêu thụ xăng dầu lớn nhất cả nước, TP. HCM có 2 thương nhân sản xuất, 12 thương nhân đầu mối, 65 thương nhân phân phối và 1.176 cửa hàng bán lẻ. Trung bình mỗi ngày, toàn thành phố tiêu thụ khoảng 13.000 m³ xăng dầu các loại, chiếm gần 20% sản lượng toàn quốc.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng (Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh) cho biết, qua 1 tháng triển khai chính thức, tình hình tiêu thụ xăng E10 trên địa bàn thành phố diễn ra rất ổn định.

"Không xuất hiện hiện tượng thiếu hàng hay bất kỳ phản ánh tiêu cực nào từ phía người dân về việc phân phối xăng E10. Thực tiễn này khẳng định việc triển khai xăng E10 tại TP. Hồ Chí Minh đã thành công bước đầu, sản lượng tiêu thụ đang ngày càng tăng trưởng vững chắc", ông Hiếu nhấn mạnh.

Về vấn đề an toàn động cơ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam, khẳng định chưa có cơ sở khoa học nào cho thấy xăng E10 gây hại động cơ. Theo ông, E10 đã được tiêu chuẩn hóa trong hệ thống TCVN 8401:2024, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tương thích với phương tiện hiện hành. Thực tế sử dụng tại các quốc gia trong khu vực cũng cho thấy xu hướng chuyển sang nhiên liệu sinh học đang diễn ra rộng rãi, thậm chí đã áp dụng mức pha trộn cao hơn.

Ở góc độ môi trường, các chuyên gia đánh giá xăng E10 mang lại lợi ích rõ rệt khi giúp quá trình cháy diễn ra hoàn toàn hơn, giảm phát thải CO, CO2, đồng thời hạn chế muội than và cặn bám trong động cơ. Ngoài ra, việc phát triển nhiên liệu sinh học còn góp phần mở rộng đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp như sắn và mía, tạo thêm giá trị cho chuỗi sản xuất trong nước.



