Đêm 29/6, sân bay Nội Bài ghi nhận 1 máy bay không có bất kỳ hành khách nào cất cánh

Đêm 29/6, một máy bay thân rộng Airbus A350 của Vietnam Airlines rời Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Điểm đặc biệt là chuyến bay này không chở hành khách thương mại như thường lệ, mà mang theo gần 47 tấn hàng hóa hỗ trợ tới Venezuela sau thảm họa động đất.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, chuyến bay mang số hiệu VN68 cất cánh từ Nội Bài lúc 23h30 ngày 29/6. Sau điểm dừng kỹ thuật tại sân bay Paris Charles de Gaulle, Pháp, máy bay tiếp tục hành trình tới sân bay quốc tế Simón Bolívar ở thủ đô Caracas, Venezuela, hoàn thành chặng bay kéo dài gần 24 tiếng.

Gần 47 tấn hàng hóa trên chuyến bay không chở khách

Trên chuyến bay VN68 là 46,8 tấn hàng hóa hỗ trợ người dân Venezuela cùng trang thiết bị, vật tư phục vụ lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Vietnam Airlines cho biết tổ bay gồm 15 thành viên, trong đó có 6 phi công, 3 tiếp viên, 2 kỹ sư và 4 nhân viên phục vụ mặt đất, được huy động để bảo đảm chuyến bay vận hành an toàn, đúng tiến độ.

Đây là chuyến bay đặc biệt thứ hai của Vietnam Airlines tới Venezuela chỉ trong thời gian rất ngắn. Trước đó, rạng sáng 29/6, hãng đã thực hiện chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN66, đưa 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng 10 chó nghiệp vụ và 25 tấn trang thiết bị lên đường tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo sau động đất.

Như vậy, trong hai chuyến bay liên tiếp, hàng không Việt Nam không chỉ vận chuyển lực lượng chuyên trách mà còn đưa thêm hàng chục tấn thiết bị, vật tư cứu trợ tới nước bạn. Nếu chuyến đầu tiên tập trung đưa lực lượng cứu nạn tới hiện trường, chuyến bay thứ hai tiếp tục bổ sung hàng hóa hỗ trợ, giúp hoạt động nhân đạo được triển khai liên tục.

Vì sao chuyến bay này đặc biệt?

Điểm đáng chú ý là chuyến bay được thực hiện trong giai đoạn cao điểm hè, khi lịch khai thác thương mại của các hãng hàng không thường ở mức dày đặc. Việc huy động liên tiếp hai máy bay thân rộng cho nhiệm vụ đặc biệt có thể ảnh hưởng tới lịch bay thường lệ. Vietnam Airlines cũng cho biết hãng mong nhận được sự thông cảm của hành khách nếu lịch khai thác một số chuyến bay phải điều chỉnh.

Về mặt kỹ thuật, đây không phải một chuyến bay ngắn. Hành trình từ Hà Nội tới Caracas kéo dài gần một ngày, phải có điểm dừng kỹ thuật ở châu Âu trước khi tiếp tục bay sang Nam Mỹ. Điều này đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bộ phận: khai thác bay, kỹ thuật, điều hành, phục vụ mặt đất và tổ bay.

Về mặt nhân đạo, những chuyến bay như VN66 và VN68 cho thấy máy bay không chỉ là phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa thương mại. Trong tình huống khẩn cấp, hàng không còn là cầu nối đưa lực lượng cứu nạn, hàng cứu trợ và sự hỗ trợ của Việt Nam tới những khu vực đang chịu thiệt hại vì thiên tai.

Theo VietnamPlus, lực lượng Việt Nam lên đường trong bối cảnh Venezuela cần hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất. Nhiệm vụ của đoàn công tác gồm tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ sơ cấp cứu và giúp người dân nước bạn khắc phục hậu quả thảm họa.

Hàng không Việt Nam từng có nhiều chuyến bay nhân đạo

Những chuyến bay tới Venezuela không phải lần đầu hàng không Việt Nam tham gia các nhiệm vụ đặc biệt mang tính nhân đạo hoặc bảo hộ công dân.

Năm 2020, Vietnam Airlines từng thực hiện chuyến bay từ Hà Nội tới Vũ Hán, Trung Quốc. Chiều đi, máy bay vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế của Việt Nam hỗ trợ Trung Quốc; chiều về đưa công dân Việt Nam từ vùng dịch về nước. Chuyến bay sau đó hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn vào sáng 10/2/2020.

Năm 2022, khi xảy ra xung đột tại Ukraine, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã yêu cầu Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways chuẩn bị nguồn lực, xây dựng phương án đưa công dân Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine về nước. Các hãng đã chuẩn bị phương án khai thác tới một số điểm tại châu Âu như Warsaw, Bucharest, Budapest, Bratislava để đón công dân.

Ngoài nhiệm vụ quốc tế, các hãng bay Việt Nam cũng nhiều lần tham gia vận chuyển hàng cứu trợ trong nước. Chẳng hạn, Vietnam Airlines Group từng vận chuyển miễn phí hơn 30 tấn hàng cứu trợ tới các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai để hỗ trợ đồng bào vùng mưa lũ miền Trung.