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3.593 nhân viên công ty mẹ EVN nhận lương trung bình gần 480 triệu đồng/năm, đủ mua hơn ba cây vàng

| | Doanh nghiệp

3.593 nhân viên công ty mẹ EVN nhận lương trung bình gần 480 triệu đồng/năm, đủ mua hơn ba cây vàng

Thu nhập bình quân của người lao động tại Công ty mẹ EVN năm 2025 đạt khoảng 479,2 triệu đồng/người, tương đương gần 40 triệu đồng/tháng, tăng so với năm trước trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh có lãi.

Theo báo cáo về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2025, thu nhập bình quân của người lao động tại Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt khoảng 479,2 triệu đồng/người/năm, tương đương gần 40 triệu đồng/tháng.

Với thu nhập bình quân khoảng 479,2 triệu đồng/người trong năm 2025, một nhân viên Công ty mẹ EVN có thể mua khoảng 3,2 lượng vàng SJC theo giá bán ra hiện nay khoảng 148 triệu đồng/lượng. Nói cách khác, thu nhập bình quân một năm tương đương giá trị hơn 3 lượng vàng SJC.

Tại công ty mẹ, EVN có 3.593 lao động bình quân trong năm 2025. Theo doanh nghiệp, thu nhập thực tế của từng người lao động phụ thuộc vào vị trí việc làm, kinh nghiệm và kết quả thực hiện công việc.

EVN cho biết tiền lương được chi trả theo vị trí việc làm, mức độ đóng góp và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị. Tập đoàn cũng phân cấp cho các đơn vị xây dựng và phân phối quỹ tiền lương, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ về tiền lương, làm thêm giờ và quyền lợi của người lao động theo quy định.

Mức thu nhập năm nay tăng so với năm trước trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh có lãi.

Năm 2025, doanh thu hợp nhất của EVN đạt khoảng 645.195 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2024. Trong đó, doanh thu của công ty mẹ đạt 543.779 tỷ đồng, tăng 11,8%.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Công ty mẹ - EVN ghi nhận lợi nhuận sau thuế 39.762 tỷ đồng, qua đó giảm số lỗ lũy kế xuống còn 5.611 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Báo cáo tài chính hợp nhất của toàn tập đoàn ghi nhận lợi nhuận sau thuế 51.881 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận thuộc về công ty mẹ đạt 50.511 tỷ đồng.

EVN hiện là doanh nghiệp nòng cốt trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối và điều độ hệ thống điện quốc gia, với 17 công ty con và 29 công ty liên kết.

PV

markettimes.vn

Từ Khóa:
evn

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