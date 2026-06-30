Lý giải sức hút của chủ đầu tư quốc tế tại Đông Bắc TP.HCM

Mở bán liên tiếp 2 toà tháp chỉ trong 3 ngày

Ngày 25/6, sự kiện mở bán dự án Monrei Saigon đã tạo nên "sức nóng" trên thị trường bất động sản cao cấp TP.HCM. Ngay sau khi dự án chính thức được công bố mở bán và hệ thống giao dịch được kích hoạt, dự án đã ghi nhận làn sóng khách hàng nhanh chóng đưa ra quyết định sở hữu. Không khí giao dịch tại sự kiện diễn ra sôi động buộc các đơn vị phân phối phải huy động tối đa nhân lực để hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục pháp lý và sở hữu sản phẩm.

Trước sức nóng lan tỏa từ toà tháp Onsen, chủ đầu tư Mitsubishi Corporation tiếp tục tạo thêm "cú sốc" cho thị trường, khi chỉ 2 ngày sau khi mở bán toà tháp Onsen, tháp Detox 2 – Aquatonic tiếp tục được đưa ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu sở hữu đang tăng cao của khách hàng và nhà đầu tư.

Theo giới phân tích, việc chủ đầu tư quốc tế này mở bán trong tháng 6/2026 và ghi nhận hiệu ứng vô cùng tích cực đã tăng sức nóng đáng kể cho thị trường Đông Bắc TP.HCM. Nguyên nhân cốt lõi tạo nên sức hút của dự án phần lớn đến từ uy tín của chủ đầu tư quốc tế. Đây là yếu tố đủ mạnh để chuyển hóa mức độ quan tâm thành mong muốn sở hữu và xuống tiền. Theo đó, Monrei Saigon được kỳ vọng tạo ra một chuẩn mực sống mới chưa từng có tại Đông Bắc TP.HCM với biên độ tăng giá dài hạn.

Sức hút từ chủ đầu tư quốc tế

Theo giới phân tích, ở giai đoạn hiện nay, thị trường bất động sản đang bước sang một chu kỳ phát triển mới, nơi yếu tố quyết định không còn chỉ là kỳ vọng tăng giá, mà là giá trị thực của dự án và năng lực của chủ đầu tư.

Nhiều chuyên gia đánh giá, người mua nhà hiện tại đã hình thành một bộ tiêu chí khá rõ ràng khi lựa chọn dự án và chủ đầu tư, họ đã thận trọng hơn và chủ động hơn rất nhiều trong việc tiếp cận thông tin trước khi đưa ra quyết định.

Nếu như trước đây, nhiều người sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đổi lấy kỳ vọng tăng giá thì hiện nay, pháp lý hoàn chỉnh gần như trở thành điều kiện tiên quyết. Bên cạnh đó, người mua không còn dễ dàng tin vào những lời giới thiệu về tiềm năng trong tương lai mà muốn nhìn thấy những công trình đang được triển khai, tiến độ rõ ràng và các số liệu có thể kiểm chứng. Đây là sự thay đổi rất đáng chú ý bởi thị trường đã chuyển từ "mua kỳ vọng" sang "mua giá trị thực".

Đặc biệt, "sức khỏe tài chính" của chủ đầu tư trong bối cảnh hiện nay đang là yếu tố được lưu tâm hàng đầu. Để một dự án duy trì thanh khoản tốt và tiếp tục gia tăng giá trị trong dài hạn, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở vị trí hay thời điểm mở bán mà còn phụ thuộc vào năng lực thực thi của chủ đầu tư và khả năng vận hành sau bán hàng.

Monrei Saigon được đẩy mạnh tiến độ thi công ngay trước thềm chính thức mở bán, hiện đã lên đến tầng 14.

Thị trường không còn là câu chuyện của những lời hứa hay việc chủ đầu tư tự nói về mình, mà quan trọng là khách hàng nói gì về chủ đầu tư đó.

Thực tế cho thấy, Mitsubishi Corporation đã bán niềm tin trước khi bán sản phẩm. Tập đoàn này tạo niềm tin bằng uy tín của một thương hiệu đa quốc gia hàng đầu Nhật Bản, có hơn 70 năm phát triển đô thị trên toàn cầu và hơn 1 thập kỷ nghiên cứu và am hiểu thị trường Việt Nam. Đây là yếu tố giúp Monrei Saigon, dù là dự án đầu tay của Mitsu tại Đông Bắc TP.HCM vẫn nhận được sự quan tâm nhanh và tốt từ thị trường. Nói cách khác, dự án mới nhưng niềm tin vào thương hiệu chủ đầu tư lại cực kỳ cao.

Phát biểu tại Lễ ra mắt toà tháp Detox 2 – Aquatonic – dự án Monrei Saigon vừa qua, ông Bampo Tezuka, CEO of MC Urban Development Vietnam, Mitsubishi Corporation chia sẻ: "Monrei Saigon là một hành trình phát triển dài hạn, được xây dựng trên sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu sống của cư dân đô thị hiện đại: một nơi ở chất lượng, riêng tư, an toàn, có khả năng chăm sóc sức khỏe và mang lại giá trị bền vững theo thời gian. Sau thành công của tháp Osen, tháp Detox 2 tiếp tục kế thừa định hướng phát triển đó. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là lựa chọn xứng đáng dành cho những khách hàng đang tìm kiếm một không gian sống khác biệt tại Đông Bắc TP.HCM".

Dòng tiền chọn giá thị thật, năng lực thật

Điểm nóng của Monrei Saigon nằm ở tốc độ hấp thụ nhanh chóng và phản ứng thị trường ngay từ giai đoạn đầu. So với nhiều kênh đầu tư hiện nay, dự án tạo nên sức hút trên thị trường bởi dòng tiền của giới đầu tư ngày càng chọn lọc.

Cùng với bảo chứng thương hiệu từ CĐT có tiềm lực tài chính lớn và uy tín toàn cầu, Monrei Saigon còn tạo hiệu ứng mạnh ở yếu tố giá tốt, chính sách bán hàng ưu việt và khát khao sở hữu. Đây là dự án được phát triển bởi chủ đầu tư quốc tế hàng đầu Nhật Bản Mitsubishi Corporation, vị trí tâm điểm trục vốn FDI, xung lực hạ tầng cùng hội tụ và lực cầu chuyên gia thực. Do đó, dễ thuyết phục hơn các tài sản chỉ tăng theo sóng ngắn hạn nhưng chưa chứng minh được giá trị bền vững.

Trong bối cảnh thị trường Đông Bắc TP.HCM cùng hưởng lợi chung từ hạ tầng và lực cầu chuyên gia FDI, Monrei Saigon vẫn tạo được "sóng lớn" và duy trì sức nóng nhờ ba giá trị cốt lõi "không thể sao chép": thương hiệu toàn cầu từ chủ đầu tư Mitsubishi Corporation, thiết kế "Thành phố Nước - Thủy liệu" đầu tiên tại Việt Nam đã được xác lập kỷ lục và mô hình Luxury Compound Resort chưa từng có tại Đông Bắc TP.HCM. Đây là những yếu tố được kỳ vọng góp phần tái định nghĩa, nâng tầm chuẩn sống tại khu vực.

Cùng với Orchard Collection của CĐT Singapore CapitaLand cũng mở bán trong những ngày cuối tháng 6, nếu nhìn trong chu kỳ 5-10 năm, Monrei Saigon được đánh giá là dự án có tiềm năng về biên độ tăng giá cao và giá trị dài hạn, trong khi Orchard Collection hưởng lợi khi được phát triển trong một đô thị đã thành hình.

Theo giới phân tích, khi hai chủ đầu tư quốc tế cùng "tạo sóng" trên một trục phát triển trong cùng một tháng, thị trường sẽ không chỉ đặt câu hỏi dự án nào bán tốt hơn. Câu hỏi lớn hơn là đâu là tài sản đang đứng đúng giao điểm của uy tín chủ đầu tư, sức hút thị trường và tiềm năng tăng giá trong 5-10 năm tới. Ở góc nhìn đó, Monrei Saigon là cái tên đáng được chú ý./.